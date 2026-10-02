Glaciares Artificiales: La Solución de Wangchuk en el Himalaya

En las regiones más inhóspitas de nuestro planeta, donde la vida pende de un hilo fino, el agua es el tesoro más preciado. Pero, ¿qué ocurre cuando este tesoro es inconstante, cuando llega en el momento equivocado y desaparece justo cuando más se necesita? Es un dilema ancestral, una lucha que cientos de miles de personas enfrentan cada año en uno de los lugares más remotos e impresionantes de la Tierra.

Imagina que la solución definitiva para esta escasez no proviene de la tecnología más avanzada ni de la inversión multimillonaria, sino de un truco basado en la sabiduría milenaria y una física sorprendentemente simple. Un ingeniero indio encontró la clave para domesticar la naturaleza y garantizar el suministro para comunidades enteras.

La solución oculta del Himalaya

A las puertas del desierto glaciar de Ladakh, en el extremo norte de la India, el ingeniero Sonam Wangchuk obró un auténtico milagro. En el año 2013, diseñó una especie de glaciares artificiales con forma de cono, conocidos como «ice stupas», que hoy en día no solo desafían la sequía, sino que abastecen de agua a nada menos que 300.000 habitantes. Una década después, su visión se confirma como una respuesta imprescindible a la crisis climática.

El problema al que se enfrentaba Wangchuk tenía siglos. La región de Ladakh recibe apenas 100 milímetros de lluvia al año, una cifra comparable a la del Sahara, y depende exclusivamente del deshielo para regar sus campos. El error del ciclo natural es que el caudal máximo llega en invierno, cuando nadie lo necesita, y escasea de manera crítica en abril y mayo, justo en plena temporada de siembra. Wangchuk decidió capturar este recurso antes de que se perdiera.

El secreto detrás de los conos de hielo

La genialidad de las «ice stupas» radica en su extrema simplicidad y en una aplicación maestra de la física básica. El sistema no requiere motores, no consume electricidad y no depende de operarios especializados, una auténtica solución de bajo costo y alto impacto. Una tubería subterránea conecta un punto elevado del río con las afueras del pueblo. La diferencia de altura, de unos 60 metros, genera la presión suficiente para que el caudal ascienda y salga disparado como una fuente.

El verdadero secreto para detener el desastre climático, a veces, no está en la complejidad sino en una idea tan simple que nadie había pensado antes. Y nosotros somos testigos de ello.

Con temperaturas que en Ladakh llegan a bajar hasta los -30 °C, el chorro de agua se congela en el aire antes de tocar el suelo. Capa sobre capa, crece un cono que puede superar los 20 metros de altura. Esta forma no es casualidad, es el corazón de su funcionamiento definitivo: un cono expone poca superficie al sol en relación con el volumen de hielo que contiene, frenando el deshielo. Mientras que una capa plana desaparecería antes de la primavera, la torre aguanta hasta mayo o junio, justo cuando los cultivos más lo necesitan, evitando la pérdida de cosechas.

De la idea local a la tendencia global

El primer cono se levantó en el invierno de 2013-2014 en el campus de SECMOL (Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh), la escuela alternativa que el mismo ingeniero fundó en 1988. Almacenó 150.000 litros, una cifra que demostró que la idea funcionaba. Pero aquello era solo el principio. La segunda versión ya superó los 1,5 millones de litros y hoy algunas torres individuales retienen varios millones de litros cada una.

La escala del programa creció a un ritmo impresionante. En el año 2015, cerca de 1.000 habitantes plantaron más de 5.000 árboles, sauces y álamos, utilizando el agua liberada por estas estructuras. El programa se ha extendido a más de una docena de comunidades, con decenas de millones de litros disponibles cada primavera. Su influencia ha traspasado fronteras: en 2016, la primera «ice stupa» de Europa se erigió en Pontresina, en los Alpes suizos, mostrando que este secreto del Himalaya podía ser un modelo global.

La urgencia de una solución permanente

La urgencia de este invento crece con el tiempo, pues la situación de nuestros glaciares es alarmante. Un estudio de la Universidad de Aberdeen sobre más de 2.200 glaciares del Himalaya detectó que en el 86% de los casos, la línea de nieve ascendió unos 300 metros en 42 años. Es una realidad que nos golpea: las formaciones naturales se reducen a una velocidad preocupante, y nuestro planeta cambia.

A medida que los glaciares naturales retroceden, estos conos artificiales cubren una parte de esa diferencia, evitando que varios pueblos queden despoblados por la falta de cosechas. La expansión del programa llevó a la creación del HIAL (Himalayan Institute for Alternative Ladakh), una institución que ahora opera 52 estructuras en el territorio y 14 más en otros países, demostrando la capacidad de replicación de esta solución.

Hoy, el ingeniero Wangchuk sostiene un proyecto que, con simples tuberías, física y la temperatura del invierno más crudo, convierte la dureza del clima en una reserva vital para la próxima cosecha. Es un recordatorio de que la innovación no siempre es sinónimo de complejidad, sino de observación e ingenio. Quizás los grandes retos que nos esperan no necesiten más tecnología, sino más ingenieros como él, ¿verdad?