Científicos trasplantan neuronas humanas en ratones: un avance clave contra enfermedades neurológicas

¿Imaginas un mundo donde las enfermedades neurológicas más devastadoras, hoy incurables, comienzan a desvelar sus secretos? La realidad es que padecimientos como la esquizofrenia, la epilepsia o el autismo profundo afectan a millones de personas, pero estudiar el cerebro humano en vivo siempre ha sido una barrera casi infranqueable. Es un órgano demasiado complejo y, por lógica, prácticamente inaccesible. Hasta ahora, las placas de cultivo no han podido replicar la complejidad de nuestras conexiones neuronales.

Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos observar neuronas humanas desarrollándose, aprendiendo e incluso enfermando, no en un laboratorio, sino dentro de un cuerpo vivo? Esta pregunta, que parece sacada de un relato de ciencia ficción, es ahora una realidad gracias a un avance científico que podría cambiarlo todo en la lucha contra estas enfermedades.

El secreto de un cerebro híbrido

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, con participación española, ha logrado trasplantar con éxito organoides corticales humanos —pequeños fragmentos de tejido cerebral cultivado— en ratones. El verdadero impacto de esta revelación es que estos ratones fueron modificados genéticamente para casi no tener su propia corteza cerebral, la parte responsable de la cognición. El tejido humano no solo ha sobrevivido, sino que ha crecido y ha establecido conexiones funcionales con el cerebro y la médula espinal de los roedores. (Sí, nosotros también estamos alucinando).

El objetivo principal de este hito no es crear animales con capacidades humanas, como podría sugerir una película, sino abrir una vía imprescindible para la comprensión de enfermedades que hoy no tienen cura. El psiquiatra Sergiu Pașca, líder del estudio publicado en la prestigiosa revista Nature, subraya la importancia de este modelo. Por fin, podemos acercarnos a los misterios más grandes de la neurología, ofreciendo una solución potencial para trastornos devastadores como el autismo severo o la parálisis cerebral.

La fórmula maestra: ratones ‘apallials’

Antes de esta investigación, en el año 2022, Pașca y su equipo ya habían probado con éxito el trasplante de organoides corticales humanos en ratas recién nacidas. Aquel experimento, que permitió identificar un defecto molecular en pacientes con el Síndrome de Timothy y encontrar un fármaco candidato, se topó con una limitación: las neuronas de rata se desarrollaban demasiado rápido y competían con las humanas, un claro error de diseño para una integración completa.

Para eliminar esta competencia y lograr una integración máxima, la solución definitiva fue diseñar una nueva cepa de ratón. Estos pequeños roedores, llamados «apallials», fueron modificados genéticamente para no formar la corteza cerebral ni la mayor parte del hipocampo, estructuras clave para la memoria y la cognición, que suponen la mitad del volumen cerebral. Después de años de trabajo, se obtuvieron ratones sanos con solo un 2% de su tejido cortical original. Todo un truco de la bioingeniería.

«Este modelo ofrece una ventana única a procesos cerebrales humanos que hasta ahora eran prácticamente imposibles de observar. Es un paso decisivo para acelerar la investigación y encontrar tratamientos para enfermedades que afectan a millones.»

Los organoides, cada uno con unas 100,000 células, fueron colocados quirúrgicamente en estos ratones apallials con solo dos días de vida. Este período, una ventana de plasticidad crítica, permitió que las células humanas se dividieran y crecieran durante meses, ocupando gran parte del espacio disponible y formando tejido cortical. El ‘match’ estaba hecho. De hecho, los ratones con neuronas humanas, conocidos como xenocorticales (XCX), mostraron una mejora en déficits de comportamiento como la atención y el miedo, siendo su conducta muy similar a la de los ratones de control. El investigador vasco Garikoitz Lerma Usabiaga, del BCBL, confirmó la conectividad mediante imágenes de resonancia magnética. (Un éxito colectivo que beneficia nuestro bolsillo en costos sanitarios a largo plazo).

La gran sorpresa y la conexión inesperada

Más allá de la integración funcional, los científicos se llevaron una sorpresa mayúscula. El tejido cerebral humano de los ratones XCX contenía una cantidad detectable de las rarísimas neuronas de von Economo (VEN). Estas células nerviosas gigantes, muy poco frecuentes (solo una de cada 90,000 neuronas corticales), nunca antes se habían podido observar vivas ni se habían generado en cultivos. Solo se habían visto en tejido cerebral post-mortem.

Las VENs son clave. En humanos, se encuentran en regiones cerebrales implicadas en la conciencia social y la toma de decisiones, y son especialmente vulnerables en la demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo que afecta a personas como el actor Bruce Willis. Su presencia en estos ratones ofrece ahora una plataforma viral para estudiar su funcionamiento en vivo, descifrando su papel en la salud y la enfermedad. Imagina lo que significa poder ver cómo una enfermedad, que antes era un misterio, comienza a revelarse ante tus ojos. Es un secreto que podría desbloquear nuevas líneas de investigación y de tratamiento.

Los límites de la ciencia y la urgencia ética

A pesar de la emoción, el trasplante de neuronas humanas en animales es un tema delicado. Sergiu Pașca es muy claro: el equipo ha adoptado «medidas extraordinarias de supervisión ética desde el principio», con un comité externo que veló por el bienestar de los animales y cualquier posible cambio de comportamiento. No se trata de jugar a ser dioses, sino de una investigación con un propósito claro y delimitado.

Existen límites innegociables. Pașca afirma que no se puede eliminar el tálamo o la médula espinal, partes esenciales para la supervivencia del ratón. Y un aspecto imprescindible: el trasplante en animales como los macacos no se considera justificado, ya que su proximidad evolutiva con los humanos plantea cuestiones éticas mucho más complejas. Este enfoque prudente es nuestra garantía de que la ciencia avanza con responsabilidad, buscando el bien común sin cruzar líneas éticas peligrosas. Su valor es inmenso para los cientos de millones de afectados por trastornos hoy incurables.