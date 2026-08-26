Un estudi impactant revela la doble amenaça marina: la calor i l’acidificació devoren els ecosistemes

Hi ha veritats incòmodes que prefereixen quedar en la foscor. Però avui, la ciència ens posa davant d’una que no podem ignorar. El nostre planeta blau, la font de vida que creiem inesgotable, s’enfronta a una amenaça doble i silenciós que està devorant els seus ecosistemes.
No parlem d’un problema del futur. Aquesta destrucció ja és aquí, invisible per a molts, però amb efectes devastadors per a la vida marina. I el més alarmant és que aquests dos enemics no actuen per separat. S’estan unint en una aliança mortal amb una freqüència que ens ha deixat a tots sense alè. (Sí, nosaltres també al·lucinem).
La revelació que ho canvia tot
Un estudi recent, liderat per experts de l’Institut Federal de Tecnologia de Zuric (ETH Zurich), acaba de destapar la veritat. Publicat a la prestigiosa revista AGU Advances, aquest treball ha analitzat 43 anys de dades crucials. Des de 1982 fins a 2024, s’ha rastrejat la temperatura superficial del mar i l’acidificació oceànica global.
El resultat és una sacsejada per al món científic i per al nostre futur. Les onades de calor marines i l’acidificació extrema no són incidents aïllats. Coincideixen amb una regularitat inquietant, amplificant els danys molt més enllà del que cada fenomen causaria per separat. És la tempesta perfecta que ningú esperava.
Quan el calor devora la vida marina
Els investigadors han descobert que aquests esdeveniments combinats de calor i acidificació ocorren a nivell global aproximadament dues vegades i mitja més del que s’esperaria. Si no tinguessin cap relació, la xifra seria molt inferior. Però atenció: en les latituds baixes i mitjanes del planeta, aquesta proporció es dispara a entre tres i quatre vegades més.
Per què aquesta diferència? La raó és física i impactant. En aquestes regions tropicals i subtropicals, l’oceà té una “estratificació permanent”. L’aigua es divideix en capes que no es barregen. Quan una onada de calor escalfa la superfície, el balanç químic es trenca. L’aigua allibera més ions d’hidrogen, fent-la ràpidament més àcida. És un cercle viciós.
Aquesta amenaça silenciosa, la unió de calor i acidificació, destrueix els fonaments de la vida marina. Estem veient-ho passar.
Curiosament, hi ha una excepció notable. Al Pacífic tropical oriental i a les regions polars, el mecanisme és invers. L’aigua freda i rica en diòxid de carboni, que és més àcida, puja de les profunditats. Una onada de calor a la superfície actua com una tapa, bloquejant aquesta pujada. Això fa que, en aquestes zones, sigui estrany que calor extrem i acidificació extrema coincideixin.
Però la majoria dels esdeveniments registrats entre 1982 i 2024 eren petits i breus. El 73% cobria menys de 500.000 quilòmetres quadrats, una superfície similar a la d’Espanya. La durada mitjana? Un mes. Això ja és una dada que ens hauria de fer reflexionar.
Els titans de la destrucció submarina
No obstant això, l’estudi també ha identificat episodis d’una escala excepcional. L’esdeveniment individual més gran en extensió va ser el famós “the Blob“, al Pacífic nord-oriental l’any 2015. Va cobrir una impressionant àrea de 12,6 milions de quilòmetres quadrats.
Però el 2023 va batre tots els rècords de superfície combinada. Dos esdeveniments simultanis a l’Atlàntic Nord i Central van sumar junts uns impactants 19,3 milions de quilòmetres quadrats. Parlem de dimensions que superen la imaginació.
L’esdeveniment més “intens”, amb els valors més extrems de calor i acidificació, es va registrar davant les costes de l’oest d’Austràlia el 2011. Aquests són els punts calents on la vida marina ha patit més. (I el nostre plat de peix també).
La connexió amb “the Blob” i el futur
Els efectes d’aquests esdeveniments compostos van molt més enllà d’una simple suma. Durant “the Blob”, les pesqueries es van haver de tancar, molts mamífers marins van quedar varats i nombroses espècies van desaparèixer dels seus hàbitats. Els coralls, essencials per a l’ecosistema, són especialment vulnerables. La combinació de calor i acidificació redueix dràsticament la seva supervivència i creixement.
El que aquest nou estudi aporta és clau: aquella onada de calor de “the Blob” també va generar un extrem d’acidificació. Això el converteix en l’esdeveniment compost més gran del registre històric. El mecanisme és sempre el mateix: l’augment de la temperatura eleva l’acidesa. I si la producció biològica, que consumeix carboni, s’afebleix, l’acidesa es dispara sense fre.
El 2023, l’onada de calor a l’Atlàntic Nord va persistir gairebé un any sencer. Aquest catàleg de dades històriques és una eina imprescindible. Ens permetrà atribuir canvis ecològics passats a aquesta doble amenaça, cosa que abans era gairebé impossible per falta d’informació.
No ho oblidem. La definició d’un esdeveniment “extrem” aquí és clara: un mes en què la temperatura o l’acidesa superen el valor que, en 43 anys, només es va assolir en el 5% dels casos. Això ens dona una idea de la gravetat.
Aquesta informació és un toc d’alerta per a tots nosaltres. Els nostres oceans estan canviant ràpidament. La destrucció silenciosa avança. Hem d’estar preparats per entendre i actuar davant d’aquesta amenaça definitiva que ja és una realitat tangible.