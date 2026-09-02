Segons el fisioterapeuta Xevi Verdaguer: la longitud del quart dit indica més masculinitat i aptitud esportiva

Alguna vegada t’has fixat en la teva mà? Sembla un mapa complex, ple de línies i ple de secrets. Però, què passaria si un simple dit pogués desvetllar trets de la teva personalitat?
Avui, una nova teoria sacseja els fonaments de la biologia i la conducta. Un expert desafia la nostra percepció sobre allò que ens fa ser qui som. La clau potser la tenim literalment a les nostres mans.
El fisioterapeuta Xevi Verdaguer ha llançat una revelació impactant. Segons ell, la longitud del quart dit, en comparació amb el segon, és un indicador crucial. Podria determinar la teva masculinitat i, fins i tot, la teva aptitud esportiva.
Ens ho hem preguntat tots. Un simple dit pot contenir tanta informació sobre nosaltres mateixos?
Aquesta idea no és nova del tot, però Verdaguer l’ha portat al podcast de ‘The Nomad Reporter’. Ha posat el focus en una circumstància que pocs s’atreveixen a abordar. Parla de com la biologia es manifesta en el comportament femení, especialment en l’esport.
Les dones amb el quart dit més llarg que el segon, indica Verdaguer, tenen característiques distintives. Es consideren més “masculines”. Això es tradueix en una pell més greixosa i més pèl corporal.
També, paradoxalment, tenen menys pèl a la zona central del cap. Això, com si fossin homes. El pèl a les cames és més abundant, fins i tot enquistat, fet que porta a més depilacions làser. La seva pell és més greixosa, exigeix més neteges facials. El seu olor corporal també tendeix a ser més fort.
Però la cosa no queda aquí. Aquestes dones mostren una personalitat orientada al risc. Van sempre a la cerca de reptes i de coses noves. Sovint, tenen més libido, més força i més resistència.
Aquestes qualitats les fan excel·lir en els esports de força. Per què? Senzill: tenen més hormones masculines. Aquesta és la
La connexió inesperada entre els dits i el rendiment
Pensem en el futbol femení. Una jugadora que es llança a l’esprint, es tira a terra i colpeja la pilota amb un efecte precís. Aquesta jugada complexa, que acaba amb la pilota darrere del lateral i al punt just perquè l’atacant la reculli. Això requereix una orientació espacial i una força excepcionals.
Verdaguer subratlla que una dona “no masculina” no podria tenir aquesta combinació de
Això està, segons Verdaguer, “demostrat científicament”. Els esports de força, de fet, són més propis d’homes o dones amb un nivell més alt d’hormones masculines. Els esports més “intel·lectuals”, en canvi, solen associar-se a tenir el segon dit més llarg que el quart. Una observació curiosa que obre un nou debat.
És un mapa genètic escrit a les nostres mans? Ens adverteix d’una realitat innegable. Tot i la sorpresa, hem de reconèixer que aquestes observacions vénen d’un expert. Cal tenir-les en compte, sense deixar que ens superin.
El secret del teu cos al descobert
La ciència moderna, però, sempre avança. La pròpia font de la notícia afegeix un matís
No obstant això, aquesta mirada atrevida ens fa reflexionar. Ens fa observar el nostre cos amb nous ulls. És una invitació a qüestionar tot allò que donem per fet. Una veritat que podria estar latent en un simple dit.
La pròxima vegada que miris les teves mans, et preguntaràs. Quins secrets més amaga el teu cos? Realment ets com pensaves?