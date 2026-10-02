L’enginyer Sonam Wangchuk va crear glaceres artificials a l’Himàlaia que, una dècada després, abasteixen 300.000 habitants

A les regions més inhòspites del nostre planeta, on la vida penja d’un fil prim, l’aigua és el tresor més preciat. Però, què passa quan aquest tresor és inconstant, quan arriba en el moment equivocat i desapareix just quan més es necessita? És un dilema ancestral, una lluita que centenars de milers de persones enfronten cada any en un dels indrets més remots i impressionants de la Terra.
Imagina que la solució definitiva per a aquesta escassetat no prové de la tecnologia més avançada ni de la inversió multimilionària, sinó d’un truc basat en la saviesa mil·lenària i una física sorprenentment simple. Un enginyer indi va trobar la clau per domesticar la natura i garantir l’abastament per a comunitats senceres.
La solució oculta de l’Himàlaia
A les portes del desert glaçat del Ladakh, a l’extrem nord de l’Índia, l’enginyer Sonam Wangchuk va obrar un autèntic miracle. L’any 2013, va dissenyar una mena de glaceres artificials amb forma de con, conegudes com a “ice stupas”, que avui dia no només desafien la sequera, sinó que abasteixen d’aigua a ni més ni menys que 300.000 habitants. Una dècada després, la seva visió es confirma com una resposta imprescindible a la crisi climàtica.
El problema al qual s’enfrontava Wangchuk tenia segles. La regió de Ladakh rep tot just 100 mil·límetres de pluja a l’any, una xifra comparable a la del Sàhara, i depèn exclusivament del desglaç per regar els seus camps. L’error del cicle natural és que el cabal màxim arriba a l’hivern, quan ningú el necessita, i escasseja de forma crítica a l’abril i maig, just en plena temporada de sembra. Wangchuk va decidir capturar aquest recurs abans que es perdés.
El secret darrere els cons de gel
La genialitat de les “ice stupas” rau en la seva extrema simplicitat i en una aplicació mestra de la física bàsica. El sistema no requereix motors, no consumeix electricitat i no depèn d’operaris especialitzats, una autèntica solució de baix cost i alt impacte. Una canonada soterrada connecta un punt elevat del riu amb les afores del poble. La diferència d’altura, d’uns 60 metres, genera la pressió suficient perquè el cabal ascendeixi i surti disparat com una font.
El veritable secret per detenir el desastre climàtic, de vegades, no està en la complexitat sinó en una idea tan simple que ningú hi havia pensat abans. I nosaltres en som testimonis.
Amb temperatures que a Ladakh arriben a baixar fins als -30 °C, el raig d’aigua es congela en l’aire abans de tocar el terra. Capa sobre capa, creix un con que pot superar els 20 metres d’altura. Aquesta forma no és casualitat, és el cor del seu funcionament definitiu: un con exposa poca superfície al sol en relació amb el volum de gel que conté, frenant el desglaç. Mentre que una capa plana desapareixeria abans de la primavera, la torre aguanta fins al maig o juny, just quan els cultius més ho necessiten, evitant la pèrdua de collites.
De la idea local a la tendència global
El primer con es va aixecar l’hivern de 2013-2014 al campus de SECMOL (Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh), l’escola alternativa que el mateix enginyer va fundar el 1988. Va emmagatzemar 150.000 litres, una xifra que va demostrar que la idea funcionava. Però allò era només el principi. La segona versió ja va superar els 1,5 milions de litres i avui algunes torres individuals retenen diversos milions de litres cadascuna.
L’escala del programa va créixer a un ritme impressionant. L’any 2015, prop de 1.000 habitants van plantar més de 5.000 arbres, salzes i àlbers, utilitzant l’aigua alliberada per aquestes estructures. El programa s’ha estès a més d’una dotzena de comunitats, amb desenes de milions de litres disponibles cada primavera. La seva influència ha traspassat fronteres: el 2016, la primera “ice stupa” d’Europa es va erigir a Pontresina, als Alps suïssos, mostrant que aquest secret de l’Himàlaia podia ser un model global.
La urgència d’una solució permanent
La urgència d’aquest invent creix amb el temps, doncs la situació dels nostres glaceres és alarmant. Un estudi de la Universitat d’Aberdeen sobre més de 2.200 glaceres de l’Himàlaia va detectar que en el 86% dels casos, la línia de neu va ascendir uns 300 metres en 42 anys. És una realitat que ens colpeja: les formacions naturals es redueixen a una velocitat preocupant, i el nostre planeta canvia.
A mesura que les glaceres naturals retrocedeixen, aquests cons artificials cobreixen una part d’aquesta diferència, evitant que diversos pobles quedin despoblats per la falta de collites. L’expansió del programa va portar a la creació de l’HIAL (Himalayan Institute for Alternative Ladakh), una institució que ara opera 52 estructures al territori i 14 més en altres països, demostrant la capacitat de replicació d’aquesta solució.
Avui, l’enginyer Wangchuk sosté un projecte que, amb simples canonades, física i la temperatura de l’hivern més cru, converteix la duresa del clima en una reserva vital per a la propera collita. És un recordatori que la innovació no sempre és sinònim de complexitat, sinó d’observació i enginy. Potser els grans reptes que ens esperen no necessiten més tecnologia, sinó més enginyers com ell, oi?