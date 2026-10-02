Jon O’Donnell, ecòleg: «Hi ha llocs que semblen suc de taronja lletós» als rius d’Alaska que veu la NASA

Imagina rius que fins fa poc brollaven amb aigües cristal·lines, un blau fred que reflectia el cel d’Alaska. Ara, oblida aquesta imatge idíl·lica. Alguna cosa profundament pertorbadora està tenyint aquests cursos d’aigua remots d’un color taronja lletós, gairebé com un suc de taronja diluït. És una transformació visual dràstica, un senyal d’alarma que no ha passat desapercebut i que amenaça un ecosistema vital.
Però, què està convertint aquestes venes de l’Àrtic en un espectacle tan estrany i, sobretot, tan preocupant? La resposta, que els científics han estat desxifrant amb urgència des del 2018, amaga una de les conseqüències més ocultes i definitives del canvi climàtic que pocs s’esperaven.
La revelació taronja que ve de l’espai
La NASA, amb la seva visió privilegiada des de l’espai, ha estat testimoni d’aquesta metamorfosi inquietant. Els ecòlegs van començar a documentar aquesta misteriosa coloració taronja el 2018, especialment a la serralada Brooks, una regió d’Alaska on l’absència d’explotacions mineres properes feia el fenomen encara més incomprensible. Jon O’Donnell, un ecòleg del Servei de Parcs Nacionals dels EUA, ha descrit algunes d’aquestes zones amb una claredat esgarrifosa, dient que «hi ha llocs que semblen gairebé suc de taronja lletós».
Aquesta observació, que ens fa posar els pèls de punta, ha desencadenat una investigació crucial. Es tracta d’un procés lligat directament al desglaç del permafrost àrtic, tal com apunta un estudi publicat a la prestigiosa revista AGU Advances. Un permafrost que, fins fa poc, mantenia els secrets del subsol ben guardats sota una capa de gel etern, ara s’obre per revelar una amenaça invisible.
El sàndvitx de detalls que canvia el joc
La solució a l’enigma es troba en un complex procés químic que afecta directament el nostre planeta. Quan el desglaç fa que l’aigua penetri en terrenys abans permanentment congelats, entra en contacte amb minerals atrapats durant milers d’anys. Aquests minerals, en oxidar-se, alliberen al medi riqueses que es converteixen en un perill: ferro, alumini, manganès, zinc, níquel, cadmi i fins i tot terres rares. Una autèntica “mina” que ara es filtra als nostres rius, sense que hi hagi cap extracció humana directa.
L’equip de la química ambiental Taylor Evinger, de la Universitat de Califòrnia a Davis, va analitzar mostres recollides entre 2022 i 2024 en sis conques hidrogràfiques de la serralada Brooks. Els resultats van ser alarmants i van confirmar les pitjors sospites. Algunes mostres no només eren més àcides, sinó que contenien concentracions de metalls superiors a les que s’observen en certs drenatges de mines. Sí, has llegit bé: més contaminació que la d’una mina, i sense que hi hagi cap instal·lació minera a la vista! (Nosaltres també ens hem quedat glaçats amb aquesta dada).
A la conca del riu Salmon, en un cas que els experts qualifiquen de xocant, les filtracions van elevar els nivells de metalls fins a 70 vegades per sobre dels valors habituals. L’efecte es continuava detectant gairebé 97 quilòmetres riu avall del punt d’origen. Això no és una anècdota local, és una catàstrofe silenciosa amb un abast considerable.
Un dels episodis més dràstics d’aquesta alliberació de metalls es va relacionar amb el 2019, l’estiu més càlid registrat a Alaska, seguit d’un hivern excepcionalment nevat. Segons Evinger, la gran acumulació de neu va actuar com a aïllant, impedint que el terreny es tornés a congelar amb la mateixa intensitat. Això va permetre que l’aigua penetrés més profundament. «Creiem que l’aigua va penetrar més profundament a terra a causa del desglaç, va interactuar amb aquests minerals i totes aquestes conques es van activar aproximadament al mateix temps», va explicar la investigadora. Després d’aquell període, es va detectar un fort augment de sulfat i zinc, unes xifres que ens han de fer pensar molt en les conseqüències inesperades del clima.
Una tendència global que ens hauria de preocupar
Aquest fenomen no és un cas aïllat a la serralada Brooks, ni molt menys un error puntual de la natura. Des del 2018, s’han documentat milers de filtracions dins de la zona de permafrost de Nord-amèrica i més de 200 rius i rierols afectats per drenatge àcid de roca. El procés també s’ha observat en regions boreals i àrtiques del Canadà i en altres territoris amb sòl permanentment congelat. Això ens demostra que no és una excepció, sinó una tendència global amb un impacte imprevisible en ecosistemes sencers.
Brett Poulin, un altre dels investigadors clau, va assenyalar que aquest procés no havia estat previst en les avaluacions sobre la transformació de l’Àrtic sota un clima més càlid. Aquesta és una revelació amarga, ja que significa que estem afrontant una conseqüència del canvi climàtic que no havíem contemplat. El futur és més complex del que ens agradaria creure, i cada nou descobriment és un recordatori d’aquesta realitat (i una més per a la llista de despropòsits que hem de resoldre).
L’amenaça oculta que ens afecta a tots
La principal incògnita ara mateix resideix en les conseqüències ecològiques i socials d’aquesta alteració química a llarg termini. Ja s’ha observat la pèrdua de vegetació prop d’alguns cursos d’aigua acidificats i, el que és més greu, una disminució de peixos i altres organismes aquàtics. Recordem que moltes comunitats rurals de l’Àrtic depenen d’aquests rius per obtenir aliment i aigua neta. El nostre propi plat podria acabar sent afectat, encara que la distància ens faci pensar que és un problema llunyà.
Si bé a la serralada Brooks encara no s’han constatat mortaldats massives de peixos ni problemes d’aigua potable que estiguin danyant directament les poblacions, la preocupació creix de manera exponencial. Aquesta coloració taronja no és només un caprici de la naturalesa, sinó un símptoma clar que els canvis que estem provocant tenen repercussions que ni imaginàvem. És un avís urgent, un missatge directe: la naturalesa ens està parlant, i hem de ser intel·ligents per escoltar-la.
Comencem a veure les veritables cicatritzacions del permafrost, un territori que semblava inalterable i etern. Entendre aquests secrets és imprescindible per afrontar el futur amb garanties per a tots. I tu, que ja has arribat fins aquí, ja tens un coneixement vital que molts encara ignoren. Estàs preparat per al que ve? O encara penses que no t’afecta?