Es pot identificar un psicòpata per la seva mirada? La ciència aclareix com es diagnostica realment

Creiem fermament que la mirada no enganya. Que un gest subtil, una expressió delata la veritable essència d’algú. Però, i si aquesta creença tan arrelada ens està posant en un perill real?
Busquem desesperadament un truc ràpid. Una manera d’identificar de forma instantània una amenaça oculta. La promesa de detectar un psicòpata només amb un cop d’ull és extremadament seductora, gairebé reconfortant. Ens dóna una falsa sensació de seguretat, de control sobre l’inesperat.
Però la ciència té un missatge clar, i és urgent. No, no es pot detectar un psicòpata per la seva mirada, ni pel seu encant excessiu, ni per una llista viral de senyals infal·libles que circulen per la xarxa. És un error crític que hem de desmuntar.
La psicopatia no es diagnostica en una conversa de sobretaula. La prova definitiva és una avaluació clínica profunda i complexa. Aquí és on entra l’eina de referència mundial: la Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R).
Aquesta avaluació, creada pel prestigiós doctor Robert D. Hare, és l’instrument imprescindible per als professionals. No és un test d’internet, ni una escala per jutjar el teu cap o la teva parella. La PCL-R consta de 20 ítems que un expert puntua amb una entrevista semiestructurada i una anàlisi exhaustiva de la trajectòria vital del pacient. És l’única via vàlida.
La veritat oculta darrere dels mites
La PCL-R avalua facetes interpersonals, afectives, d’estil de vida i antisocials. Parlem de manipulació, mentides patològiques, l’absència total de remordiment o una irresponsabilitat crònica. Cap d’aquests trets, de forma aïllada, és suficient per a un diagnòstic. Es requereix una integració d’informació sobre relacions, responsabilitat i conductes al llarg del temps. (Sí, és molt més complex del que ens agradaria).
La paradoxa de les llistes virals és que converteixen un instrument de mesura contextual en una mena d’aplicació de reconeixement facial. Nosaltres sabem que els diagnòstics sòlids s’acoblen per parts, mai d’un sol cop d’ull.
La famosa metàfora del “gat domèstic vs. gat salvatge”, atribuïda a la investigadora Karen Lee Mitchell, és útil per il·lustrar una idea: que algunes persones poden semblar adaptades i funcionals en societat mentre mantenen patrons d’explotació. Però no és un criteri diagnòstic. És un recurs explicatiu, no una classificació clínica.
Aquí rau gran part de la confusió: barrejar conceptes. La psicopatia és un conjunt de trets estudiats per la psicologia. Els trets psicopàtics poden aparèixer en graus diversos i no sempre equivalen a un trastorn. I el trastorn antisocial de la personalitat sí és un diagnòstic del DSM-5-TR, però no és sinònim automàtic de psicopatia.
La distinció és vital. No totes les persones amb un diagnòstic de trastorn antisocial tenen el mateix perfil afectiu o interpersonal associat a la psicopatia. I no tota persona amb trets psicopàtics compleix els criteris clínics del trastorn antisocial. Simplificar-ho és un error que pot tenir conseqüències greus per a la nostra percepció de la realitat i la nostra seguretat.
Quants psicòpates hi ha i el mite de l’empatia
Quina és la prevalença real? La resposta honesta és que depèn de com es mesuri. Un metaanàlisi a Frontiers in Psychology (2021) va estimar una prevalença combinada del 4,5% en la població general amb qüestionaris d’autoinforme. Però quan es va emprar la rigorosa PCL-R, aquesta estimació va caure a l’1,2%. Aquesta oscil·lació no és un detall tècnic menor. Significa que no hi ha un “nombre universal” de psicòpates, sinó estimacions que canvien segons la definició i l’instrument. Traslladar aquests percentatges a individus concrets no té cap sentit.
Un dels tòpics més repetits és que “els psicòpates manquen d’empatia”. La realitat és més matisada, i ens ofereix una clau valuosa. Cal distingir entre empatia cognitiva (entendre què sent una altra persona) i empatia afectiva (experimentar una resposta emocional davant el seu patiment). Una persona pot llegir amb precisió les emocions alienes sense sentir-se commoguda per elles. Aquesta dissociació explica per què certes conductes manipuladores resulten tan eficaces.
Però aquesta diferència, per si sola, no és una prova de psicopatia. Reduir un fenomen tan complex a un únic tret és exactament el tipus de drecera que la ciència ens desaconsella. La solució no és buscar una única característica, sinó un patró de comportament.
La solució: focus en el dany, no en l’etiqueta
Si el diagnòstic de psicopatia no és cosa d’aficionats, què podem fer si ens sentim danyats en una relació personal o laboral? La resposta canvia el focus per complet. En lloc de buscar una suposada essència psicopàtica, té molt més sentit parar atenció a les conductes repetides i als seus efectes reals.
Hi ha senyals d’alerta, indicadors de possible abús o control coercitiu que no hem d’ignorar. Són les veritables banderes vermelles:
El primer patró són les mentides instrumentals: alterar els fets deliberadament per obtenir diners, poder o avantatge. El més desconcertant és la combinació d’extrema seguretat i deshonestitat evident. Molts es posen nerviosos al ser descoberts, però qui manté la calma i el desvergonyiment pot fer dubtar a l’observador del seu propi judici. És una manipulació mestra.
S’hi afegeixen l’explotació i culpabilització sistemàtica: les teves necessitats, errors o vulnerabilitats es converteixen en recursos utilitzables contra tu. A més, es responsabilitza la víctima dels danys que provoca qui exerceix el control.
L’aïllament i la vigilància: es dificulta el contacte amb amics o familiars, es controlen comunicacions o recursos econòmics sota l’aparença de “preocupació” o “protecció”. El teu món es va fent més petit. (Sí, nosaltres també hem vist històries així).
La intimidació i les represàlies: un “no”, una petició d’espai o una decisió autònoma es responen amb amenaces, humiliacions, assetjament o càstigs econòmics. La llibertat té un preu alt.
Finalment, les disculpes sense canvi de conducta: es promet una transformació després d’un engany o una agressió, només per repetir el mateix comportament tan bon punt disminueix la pressió. És un cicle viciós que et consumeix.
Cap d’aquestes conductes, insistim, diagnostica psicopatia. Però són indicadors clars de possible abús, assetjament o control coercitiu. Per posar límits o allunyar-se d’una situació danyina, no cal demostrar que l’altra persona és psicòpata. El focus no hauria de ser en l’etiqueta, sinó en el dany concret i repetit, perquè és l’únic observable i l’únic sobre el qual es pot actuar.
Davant senyals persistents d’abús, la recomanació dels especialistes és pràctica i urgent: documenta dates i fets, conserva missatges si és segur fer-ho, parla amb persones de confiança i busca suport professional o institucional. És la teva protecció definitiva. Entendre aquesta diferència és la teva millor defensa.
En un temps on els algoritmes premien els tests virals i les classificacions instantànies, recordar que la conducta importa més que l’etiqueta no és només una qüestió de rigor científic. És, sobretot, una forma més segura de cuidar-nos. Estàs preparat per actuar?