Detecten 48 catxalots en una campanya científica al nord de Menorca, amb un 20% de cries

El mar Mediterrani acaba de donar-nos una d’aleshores sorpreses majúscules que aconsegueixen deixar-nos amb la boca oberta. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar quan vam veure les primeres imatges). En plena temporada estival, una campanya científica acaba de confirmar allò que molts investigadors portaven anys sospitant en silenci.
Lluny de ser un albirament aïllat, els números superen qualsevol expectativa lògica. Parlem d’un cens massiu que ha revolucionat per complet les previsions dels biòlegs marins a les nostres costes.
El tresor ocult sota les aigües menorquines
La xifra exacta deixa poc marge al dubte i demostra la riquesa biològica de la zona. Els equips desplaçats al nord de Menorca han aconseguit comptabilitzar un total de 48 catxalots solcant les profunditats en una expedició recent.
Però la dada que de debò ha accelerat el ritme cardíac de la comunitat científica no és només la quantitat. Un imponent 20% de cries forma part d’aquest grup, cosa que confirma que l’ecosistema funciona com una autèntica guarderia natural.
Darrere d’aquest desplegament hi ha una meticulosa campanya d’investigació finançada i organitzada per organismes especialitzats. Durant setmanes, els experts han pentinat la zona utilitzant tecnologia acústica i albiraments visuals per no perdre’ls ni un sol detall d’aquests gegants marins.
Les dimensions d’alguns exemplars superen els 15 metres de longitud, convertint la superfície del mar en un autèntic espectacle de respecte i naturalesa salvatge. Veure’ls emergir s’ha convertit en la fita científica de l’any al nostre país.
Saps que això també serveix per mesurar la salut real de tot el nostre litoral? La presència massiva d’aquests cetacis carnívors indica que hi ha aliment abundant, concretament calamars de profunditat, i que la contaminació acústica ha donat una treva en aquest punt estratègic.
Una crida d’atenció que no podem ignorar
La legislació actual sobre protecció marina s’enfronta ara al seu examen més urgent. La pressió del trànsit marítim a l’estiu amenaça directament la supervivència d’aquestes cries acabades d’arribar que amb prou feines aprenen a coordinar les seves immersions.
Els experts adverteixen que les setmanes vinents són clau per restringir certes rutes comercials i d’esbarjo al nord balear. Si no actuem amb rapidesa, el paradís temporal d’aquests cetacis podria convertir-se en un parany mortal.
Has invertit uns minuts vitals a descobrir un secret que molt pocs mitjans estan explicant amb aquesta profunditat. T’imagines què passaria si deixéssim de cuidar l’únic autèntic que li queda al nostre mar?