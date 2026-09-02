Així és el ‘peix Batman’: l’animal prehistòric de 400 milions d’anys amb forma de ratpenat

Imagines un ésser viu que va nadar pels oceans fa milions d’anys? Un animal tan antic que la nostra pròpia existència és un instant al seu costat.
Ara, pensa que aquest ésser no només va existir, sinó que amagava un secret de disseny que ha desafiat tot el que crèiem saber sobre la vida primitiva. Un descobriment que redefineix la història de la navegació aquàtica.
La revelació submarina que ningú esperava
Prepareu-vos per conèixer el Bataspis crux, batejat ja com el “peix Batman”. Aquest vertebrat cuirassat va habitar els nostres oceans fa més de 400 milions d’anys, durant el Devonià primerenc.
La seva troballa, un fòssil excepcional, ha estat a la província de Yunnan, al sud de la Xina, prop de Qujing. Allà, entre les roques de la Formació Xishancun, s’amagava una veritat sorprenent sobre l’evolució.
El nostre món és ple de secrets prehistòrics esperant la tecnologia adequada per ser revelats. Aquest és un d’ells.
El disseny aerodinàmic del fons marí
El que fa del Bataspis crux una troballa tan imprescindible és la seva anatomia única. Parlarem d’un peix sense mandíbules, amb un escut cefàlic d’uns cinc centímetres de llarg. Però el que veritablement sorprèn són les seves extensions laterals gegants.
Aquestes prolongacions feien que l’ample total de l’animal arribés als 14,3 centímetres. Vist des de dalt, l’efecte era innegable: una silueta de ratpenat amb les ales esteses. D’aquí ve el seu nom popular.
Aquesta forma no era cap casualitat. La investigació, publicada a la revista Palaeontology, ha demostrat que era una autèntica obra mestra de la hidrodinàmica. Les extensions del seu cap actuaven com una superfície de sustentació increïblement eficient.
Enginyeria evolutiva d’una era oblidada
Per entendre la funció d’aquestes extensions, els científics van crear un model digital tridimensional. Van utilitzar simulacions de dinàmica de fluids computacional. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la tecnologia actual).
Els resultats van ser espectaculars. El Bataspis va aconseguir una relació sustentació-resistència de 4,5 a un angle de 10 graus. Una xifra superior a qualsevol altre galeàspid analitzat.
Això significa que la seva forma no era una simple raresa anatòmica. Era una adaptació clau per a una navegació eficient. L’aigua circulava més ràpid per la part superior convexa, creant una diferència de pressió que generava sustentació. Just com passa en un perfil alar modern.
El peix que va canviar la narrativa del moviment
Aquesta solució de disseny prehistòrica trenca amb la idea clàssica que els galeàspids eren animals poc mòbils. El Bataspis crux era capaç d’un nado sostingut i eficient, superant fins i tot altres grups de peixos primitius sense mandíbules.
Podia rendir bé tant a prop del fons marí com en aigües obertes. Això amplia el nostre coneixement sobre els primers vertebrats. L’absència de mandíbules o d’aletes pares no va ser un impediment per desenvolupar solucions corporals complexes per al desplaçament aquàtic.
Aquest fòssil, recollit als anys vuitanta, només ha pogut revelar els seus secrets ara, gràcies als avanços tecnològics recents. És un recordatori potent de com la ciència segueix desvelant capes i capes del nostre passat.
Una finestra al passat que urgeix comprendre
Cada nou fòssil és una peça clau del trencaclosques de la vida. I el “peix Batman” no és una excepció. Ens força a reescriure parts de la història evolutiva, oferint pistes vitals sobre l’origen dels vertebrats amb mandíbules.
Com vam arribar fins aquí? Quines adaptacions ocultessolucions genials de la natura, molt abans que el disseny dels peixos moderns ni tan sols existís.
Pensar que un animal de fa 400 milions d’anys ja tenia aquesta enginyeria avançada