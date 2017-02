La Generalitat recapta un 8% més en impostos durant el 2016

La Generalitat va recaptar 2.914,89 milions d'euros (MEUR) en impostos durant el 2016, un 8,38% més que l'any anterior. En gran part, aquest augment s'explica pels ingressos d'aquells tributs vinculats al sector immobiliari, que en global van créixer un 12% (tant les compravendes de pisos de segona mà com la constitució de noves hipoteques). De tot el llistat d'impostos propis i cedits per l'Estat que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), Patrimoni també enfila la recaptació. No només perquè s'ha incrementat la quota a ingressar, sinó perquè també ha crescut el número de declarants. L'estadística també recull els primers ingressos de tributs que han entrat en joc aquest 2016; en concret, els que graven els habitatges buits (11,49 MEUR) i l'aviació comercial (2,99 MEUR).

L'any passat, la Generalitat va ingressar 2.914.890.933,87 euros procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat. La xifra anterior no només inclou la recaptació líquida, sinó també les liquidacions que s'han dut a terme o aquelles quantitats que encara no s'han ingressat, però que els contribuents estan obligats a pagar (que en l'argot econòmic es coneix amb el nom de 'contret').

L'estadística dels ingressos que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) inclou, per una banda, aquells impostos que ha tirat endavant el Parlament; és a dir, els propis. Dins aquest bloc s'hi troben, per exemple, la taxa turística, el de grans establiments comercials o el de pisos buits. I per altra banda, el llistat també incorpora la recaptació d'aquells tributs cedits per l'Estat (bé sigui total o parcialment) com ara Patrimoni, Successions i Donacions o els que es graven sobre el joc.

Si es miren els números globals, durant el 2016 les arques públiques catalanes van recaptar 225,45 MEUR més que l'exercici anterior. En percentatges, això suposa un increment de més del 8% d'un any per l'altre (al 2015, s'havien ingressat 2.689.439.550,52 euros).

A l'hora de buscar els motius d'aquesta alça, hi ha dues raons –o tributs, parlant en propietat- que hi tenen un gran pes. Per una banda, els impostos que es vinculen al sector immobiliari (Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonials). I per l'altra, els canvis (tant de quota com de contribuents) que ha tingut l'impost sobre el Patrimoni.