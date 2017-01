Mundó es compromet a inaugurar el centre obert de la Zona Franca el 2021

D'aquesta manera, ha volgut esbandir dubtes i ha concretat per primer cop la data de construcció del primer dels centres de la Zona Franca, el de règim obert. Els grups parlamentaris també li han qüestionat les dificultats de transport per a les famílies dels presos que ara són a la Model i que podrien ser traslladats a presons de fora de Barcelona. En tot cas, ha dit que durant el febrer es confirmarà si la Model es tanca aquest 2017 o no. El conseller no ha dit si hi haurà ajudes o millores del transport, però ha explicat que bona part de les famílies no són de Barcelona ciutat i per tant tindran a distàncies diferents els seus familiars presos.

Els vots de JxSí i la CUP han servit per tombar les esmenes a la totalitat de la resta de formacions, i han permès seguir el tràmit parlamentari del pressupost del departament, que pel 2017 és de 951 milions d'euros, 133 milions i un 16% més que el 2015, quan era de 818 milions, i només per sota del pressupost del 2010 quan es va posar en marxa la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Tot i això, sumant-hi organismes com el CIRE i el CEJFE s'arriba als 995 milions de pressupost consolidat. La meitat del pressupost és per a l'administració de justícia, i el 43% és per a presons i mesures d'execució penal. Els salaris de les plantilles arriben als 554 milions d'euros.