| Reuters La primera ministra britànica, Theresa May, ha desplegat aquest dimarts el pla de 12 mesures que haurà de definir la relació entre el Regne Unit i la UE. La premier britànica aposta per "sortir del mercat únic" però intentar trobar "un acord comprensiu" que garanteixi a les empreses britàniques "el lliure accés al mercat europeu". "Seguir dins el mercat únic no seria sortir de la UE", ha insistit May i ha subratllat que el Regne Unit no vol ser "un soci a mitges" de la UE. La 'premier' britànica també ha apostat per "controlar la immigració", ja que assegura "el nombre de ciutadans de la UE que ha arribat al Regne Unit en els darrers 10 anys ha assolit xifres rècord".











"Ser membre de la UE implica acceptar la lliure circulació de capital, mercaderies, serveis i persones", ha dit May durant el seu esperat discurs, afegint que "sortir de la UE però seguir formant part del mercat únic implicaria acceptar les normes que hi ha darrere d'aquests principis fundacionals". Regulacions que el Regne Unit "no ha votat" i que mantindrien els britànics "subjectes a la jurisdicció europea". "En definitiva, seguir dins el mercat únic no seria sortir de la UE", ha reblat. No obstant això, la 'premier' britànica ha apostat per mantenir "el rol global i la fortalesa comercial del Regne Unit" a través d'un "nou i comprensiu acord de lliure comerç" que garanteixi a les empreses britàniques "el millor accés possible al mercat únic", que sigui "recíproc" i "pot tenir semblances amb el mercat únic". "Abandonem la UE però no abandonem Europa", ha afegit May i s'ha mostrat oberta a "seguir col·laborant en matèria de seguretat i lluita antiterrorista amb la resta d'Estats membre". Tot i així, May ha volgut deixar clar que "l'època en què el Regne Unit feia grans contribucions a la UE s'ha acabat".