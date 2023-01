La UE ha de quintuplicar l’estalvi energètic per complir els seus objectius

La Unió Europea no està implementant correctament els plans d’estalvi energètic de les seves estratègies de transició renovable. Segons un informe publicat aquest mateix dimecres per la consultora Deloitte, els països membres haurien de multiplicar per cinc el ritme de retallada de la seva demanda d’energia per assolir les fites que marquen els paquets de mesures Fit for 55, així com els avenços que reclama el pla REPowerEU.

El document, titulat Accelerar la transició i la independència energètica a la Unió Europea, apunta també cap a la reducció d’emissions de CO2. Així, la consultora apressa als estats que formen part de la Unió a retallar fins a 800 metres cúbics equivalents de diòxid de carboni a més dels projectes energètics que ja estan implementant dirigits per Brussel·les. Aquest objectiu de consum equivaldria, segons la consultora, a entre dos i tres cops les emissions de l’Estat espanyol.

El mal rendiment dels estats membres respecte dels objectius de descarbonització respon a unes estratègies nacionals, defensen des de Deloitte, anacròniques. Segons el soci de la consultora Laureano Álvarez, les estratègies dels estats han quedat “desactualitzades” i no responen a les necessitats reals que s’autoimposa la Unió. Així, els governs europeus “han d’actualitzar els seus plans en els pròxims vuit mesos per fer front al repte d’assolir la transformació energètica en menys de vuit anys”.

Ecosistemes sans

Apuntant cap als propòsits ecològics i de descarbonització de la Unió, Deloitte identifica fins a vuit reptes que, en termes generals, afecten els principals membres de la Unió i han d’adreçar-se si es vol arribar a la meta. Segons la consultora, el comportament dels ciutadans, la col·laboració entre actors reguladors, administratius i empresarials o la circulació i atracció del talent en camps relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic esdevenen essencials a mitjà termini.

Els autors de l’informe de Deloitte durant la presentació / EP

També ocupen una posició central a les propostes de Deloitte les qüestions relacionades amb la branca tecnològica de la sostenibilitat. El desplegament tècnic de les energies renovables, així com d’aquells avenços que permetin fer més eficient l’activitat del dia a dia s’afegeixen a l’atracció d’inversions o la regulació acurada de les necessitats energètiques com a puntals de la transformació. Tant és així que, defensen els autors de l’informe, una indústria més eficient ajudaria a reduir un terç de les emissions de l’economia productiva.

El transport, repte i amenaça

El transport de persones i mercaderies sempre ha estat un dels sectors més tensos a l’hora d’implementar estratègies de descarbonització. Segons la consultora, especialment rellevant de cara a la pròxima dècada és l’avenç cap a l’electromobilitat i una millor capacitat de recàrrega per als vehicles amb combustibles alternatius.

Concretament a l’Estat espanyol, apunta la consultora, apareix amb força la qüestió dels biocombustibles. Centrals per a la transició del sector agrari, l’Estat hauria d’accelerar el seu ús en un 4%. També les escasses renovables apareixen a la crida: s’haurien d’instal·lar 385 Gwh al territori de l’Estat espanyol per posar-lo en el camí d’assolir els objectius que marca el projecte REPowerEU.