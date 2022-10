Musk claudica i accepta comprar Twitter amb les condicions originals

Després de mesos d’incertesa, i a les portes d’un judici, el magnat Elon Musk ha claudicat i acceptat comprar Twitter pel preu inicial. Concretament, el CEO de SpaceX comprarà la xarxa social per un total de 44.000 milions de dòlars, que actualment són quasi uns 45.000 milions d’euros, és a dir que pagarà 54,20 dòlars per cada acció. Segons ha informat Bloomberg aquest dijous, Musk hauria enviat una carta a la companyia acceptant les condicions després de fer-se enrere fins a tres cops i d’haver estat demandat perquè compleixi l’acord inicial. De fet, el judici per la compra estava previst que comencés el pròxim 17 d’octubre a Delaware, que ara mateix queda a l’aire. Ara bé, cal apuntar que de moment Musk no s’ha pronunciat sobre l’assumpte i que el supervisor nord-americà no ha rebut la citada missiva, segons també apunta Bloomberg.

Tot plegat ha provocat que les accions de Twitter s’hagin disparat en borsa. Concretament, els títols de la xarxa social s’han disparat un 13% en menys de 10 minuts, quan la borsa de Nova York ha decidit interrompre la cotització fins a esclarir la situació de la companyia. La notícia és prou alarmant, ja que Musk fa mesos que intenta per activa i per passiva trencar l’acord de compra que va firmar el passat mes d’abril assegurant que l’havien enganyat sobre la quantitat d’usuaris reals i la prevalença dels comptes automàtics, és a dir els bots.

Tot el sarau va començar el passat vuit de juliol, quan Musk va enviar la seva de les, fins ara, quatre cartes a Twitter. A la missiva assegurava que trencava unilateralment l’acord de compra perquè Twitter tenia massa comptes falsos, argument que no va resultar gens convincent per cap de les parts i per l’opinió pública. La segona de les cartes va arribar a finals d’agost, després de la denúncia de Peiter Zatko, excap de seguretat de la xarxa social, en la que Musk assegurava que la demanda revelava l’incompliment dels acords de la compra. L’última, fins avui, tornava a demanar trencar l’acord després que es fes públic que Twitter havia de pagar una indemnització de fins a 7,75 milions de dòlars a Zatko pel seu acomiadament.