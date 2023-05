El govern espanyol licita una inversió de 144 milions a Rodalies

En els pròxims mesos arribaran noves inversions a Rodalies. Concretament, el Consell de Ministres ha autoritzat aquest dilluns al Ministeri de Transports a licitar -a través d’Adif- unes noves inversions de 143,8 milions d’euros sense IVA per a millorar la xarxa de Rodalies a Catalunya, tant en l’àmbit de la xarxa convencional com en la d’alta velocitat, totes elles vinculades a la integració del tren a Montcada i Reixac. Aquestes actuacions comprenen des de la construcció d’una variant entorn de Vallbona i la Bifurcació Aigües, és a dir entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, fins a noves mesures per a incrementar la integració de la Línia d’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-França.

Amb aquesta nova variant de la línia entre Barcelona-Portbou, es millorarà el traçat, ja que implica suprimir la corba existent i s’augmentarà la capacitat de la infraestructura d’ample ibèric. Aquesta actuació implica que s’incorporarà una tercera via que anirà en paral·lel a la d’alta velocitat en el tram d’1,5 km comprès entre la sortida del nus de la Trinitat i el Punt Verd de Vallbona.

La nova configuració de les vies modificarà la connexió dels ramals entre Santa Coloma i Barcelona, que comuniquen les estacions de Sant Andreu i Montcada Bifurcació. Amb això s’evitaran els encreuaments de vies al mateix nivell mitjançant el conegut com a “salt de carner”, aconseguint, així, una millora notable de capacitat en totes dues línies i major eficiència en la gestió del trànsit.

A més, s’alliberarà la superfície aïllada entre la plataforma de les línies d’ample ibèric i d’alta velocitat. Així mateix, es minimitzarà l’efecte barrera de l’aigua subterrània de la via d’alta velocitat, al seu pas per Vallbona, amb un sistema mixt de bombament i sifó d’aspiració executat a banda i banda del traçat.

Integració del tren a Montcada i Reixac

Aquesta licitació també inclou la integració del ferrocarril en el nucli urbà de Montcada i Reixac, una de les grans obres de transformació urbanística i ferroviària del Pla Transformem Rodalies del govern espanyol. Aquesta actuació promourà la permeabilitat de la infraestructura ferroviària de la línia Barcelona-Portbou entre els dos sectors de la trama urbana en eliminar l’actual traçat en superfície. També incrementarà les condicions de seguretat per als veïns i l’explotació ferroviària, en eliminar-se els passos a nivell. A més, les obres permetran crear “nous espais de convivència i dinamització socioeconòmica” al municipi i reduiran la petjada de carboni.