Bold, les bateries elèctriques catalanes per a avions fan les Amèriques

El futur del transport encara és un misteri per als ciutadans, però ja hi ha empreses que estan desenvolupament noves classes de mobilitat per no només facilitar la vida a les persones sinó també per tenir més cura del medi ambient. Bold és una empresa catalana compromesa amb donar el millor servei a totes aquelles companyies que innoven en els seus vehicles. La firma –situada a Montmeló– ha creat unes bateries elèctriques més lleugeres que tenen la capacitat de fer volar avions, tot i que no de molta envergadura. Gràcies a la seva tecnologia, l’empresa té una llista de clients als Estats Units, una situació que els ha portat a expandir el seu negoci i travessar l’oceà. Amb un pressupost de 25 milions d’euros i la possibilitat d’ampliar la plantilla amb un centenar de persones, Bold pretén convertir-se en una de les pioneres en contribuir al canvi cap a la mobilitat més dinàmica i sostenible.

“Veiem l’oportunitat d’expandir la nostra producció als Estats Units, però sense perdre la fàbrica a Montmeló”, explica en declaracions al TOT Economia Bernat Carreras, CEO de la companyia. I és que el seu negoci ha anat creixent de manera orgànica a Catalunya, però gran part dels clients de la seva línia d’aviació són del continent Americà. Tot i això, la companyia demostra tenir arrels a la ciutat de la Fórmula 1 i en cap cas es plantegen deixar Montmeló enrere: “Obrirem la fàbrica als Estats Units per estar més a prop dels nostres clients, però la producció seguirà aquí”, remarca el CEO de Bold.

En concret, aquesta operació costarà al voltant de 25 milions d’euros, o almenys aquesta és la xifra d’inversió que ha presentat aquest divendres la companyia pels pròxims anys. A més, també plantegen ampliar la seva plantilla amb un centenar de nous lloc de treball, “molts d’ells enginyers”, explica Carreras. De fet, no seria la primera vegada que la companyia es proposa fer una ampliació de personal i l’aconsegueix. Fa un any, Carreras assegurava que en acabar 2022 haurien contractat al voltant de 100 persones. “Actualment, la plantilla de Bold és de 130 treballadors”, descriu el CEO de la companyia, fent referència a l’assoliment dels seus propòsits.

Bateria elèctrica per a aviació desenvolupada i fabricada per Bold / Cedida

Les bateries del “taxi volador”

El producte que ofereix Bold és una bateria molt més lleugera del normal, una situació que els posa per davant de gran part de la seva competència. Gràcies a la seva tecnologia pròpia, les seves bateries tenen una millor densitat, de 285 Wh/kg, mentre que els competidors treballen amb densitats de 200 Wh/kg. No obstant això, la tecnologia no ha avançat prou de pressa perquè aquestes bateries s’utilitzin en avions convencionals. “Els nostres clients tenen diferents productes, un d’ells per exemple, és un vehicle per descongestionar ciutats” diu Carreras i especifica que “seria com un taxi volador“. I és que un dels clients de Bold està treballant per fer els trajectes més curts dels taxis amb uns vehicles que siguin elèctrics i d’aire. “S’enlairen com els drons i tenen diferents motors, per això es necessita una bateria elèctrica”, especifica l’empresari.

La companyia també desenvolupa el seu producte per crear avions de rescat, ja que aquesta classe de vehicles és més fàcil que siguin aprovats, perquè no transporten passatgers. “Els òrgans reguladors són els que el final donen les pautes per saber què poden fer i què no”, explica Carreras. Els dos mercats pels quals treballa Bold tenen dos òrgans diferents, però que treballen de manera bastant similar. El regulador estatunidenc és la FAA i el d’Europa és l’EASA. “Bàsicament, controlen la seguretat i el cost dels vehicles i la tecnologia que es crea”, remarca Carreras, tot i que ell mateix assegura que “és molt complicat de regular perquè és la primera vegada que s’ha fet”.

La línia de negoci dels cotxes de competició

El negoci de l’aviació és un dels pilars essencials de la companyia catalana, però no és l’únic. Bold té una altra línia de negoci que va molt lligada a les seves arrels. I és que també construeixen bateries elèctriques per a cotxes de competició, un mercat molt de nínxol segons el CEO, però que té prou escalabilitat. Aquesta part del negoci és la que encara té clients europeus, ja que la cartera del sector de l’aviació només es troba als Estats Units. De fet, en una entrevista també a aquest diari, Carreras assegurava que les bateries elèctriques d’alt rendiment eren un bon negoci, ja que “tot i que encara no hi ha curses de vehicles elèctrics, és un mercat que començarà d’aquí poc”.

Amb tot, doncs, la companyia espera continuar creixent en el mercat estatunidenc, però sense perdre les seves arrels catalanes, ja que segons l’empresari són molt importants. I és que l’anunci d’aquesta gran inversió i del seu aterratge als Estats Units l’ha fet en la presència del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, amb qui ha explicat que “mitjançant el coneixement i les inversions”, Catalunya pot liderar el sector de la mobilitat sostenible més enllà de l’automoció.