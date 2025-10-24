L’ocupació ha batut un nou rècord a Catalunya durant el tercer trimestre i ja frega els 4 milions malgrat el lleuger repunt de l’atur després de la temporada alta del turisme. Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), l’ocupació s’ha situat en 3,95 milions de persones, un nou màxim històric. Representa un augment del 0,15% en termes intertrimestrals i del 2,32% en comparació amb el tercer trimestre de l’any passat, amb 89.500 ocupats més.
Entre els mesos de juliol i setembre, el total d’aturats ha crescut en 3.800 treballadors, un 1,1% més que en el trimestre anterior, mentre que la taxa d’atur se situa en el 8,18%, fins als 352.100 aturats. En canvi, si es compara amb les dades de fa un any, hi ha 21.800 aturats menys, la qual cosa suposa una caiguda del 5,83%. L’increment de l’atur en el tercer trimestre és el primer que es registra en comparació amb el trimestre anterior des del 2022 i, en termes absoluts, és l’augment més pronunciat des del 2020, quan va créixer en 61.300 persones.
L’atur puja un 2,3% al conjunt de l’estat
L’ocupació també ha marcat un rècord històric al conjunt de l’estat espanyol amb 22,4 milions de treballadors després de pujar en 118.400 llocs de treball (+0,5%) en el tercer trimestre. Igual que a Catalunya, després de la temporada d’estiu l’atur ha pujat en 60.100 persones, un 2,3% més que en el trimestre anterior. Així, en el mes de setembre l’atur s’ha situat en 2,61 milions de persones amb una taxa del 10,45%, més de dos punts més que a Catalunya. El Ministeri d’Economia assegura que les dades de l’EPA del tercer trimestre “corroboren el dinamisme del mercat de treball”.
El nombre d’ocupats del sector privat ha superat els 18,8 milions de persones després d’augmentar en 107.600 treballadors durant l’estiu (+0,6%), mentre que al sector ha pujat en 10.800 persones (+0,3%) i l’ocupació se situa en 3,53 milions de treballadors.