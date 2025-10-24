La ocupación ha batido un nuevo récord en Cataluña durante el tercer trimestre y ya roza los 4 millones a pesar del ligero repunte del desempleo tras la temporada alta del turismo. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la ocupación se ha situado en 3,95 millones de personas, un nuevo máximo histórico. Representa un aumento del 0,15% en términos intertrimestrales y del 2,32% en comparación con el tercer trimestre del año pasado, con 89.500 ocupados más.

Entre los meses de julio y septiembre, el total de desempleados ha crecido en 3.800 trabajadores, un 1,1% más que en el trimestre anterior, mientras que la tasa de desempleo se sitúa en el 8,18%, hasta los 352.100 desempleados. En cambio, si se compara con los datos de hace un año, hay 21.800 desempleados menos, lo que supone una caída del 5,83%. El incremento del desempleo en el tercer trimestre es el primero que se registra en comparación con el trimestre anterior desde 2022 y, en términos absolutos, es el aumento más pronunciado desde 2020, cuando creció en 61.300 personas.

El desempleo sube un 2,3% en el conjunto del estado

La ocupación también ha marcado un récord histórico en el conjunto del estado español con 22,4 millones de trabajadores tras aumentar en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%) en el tercer trimestre. Al igual que en Cataluña, después de la temporada de verano el desempleo ha subido en 60.100 personas, un 2,3% más que en el trimestre anterior. Así, en el mes de septiembre el desempleo se ha situado en 2,61 millones de personas con una tasa del 10,45%, más de dos puntos más que en Cataluña. El Ministerio de Economía asegura que los datos de la EPA del tercer trimestre “corroboran el dinamismo del mercado laboral”.

El número de ocupados del sector privado ha superado los 18,8 millones de personas tras aumentar en 107.600 trabajadores durante el verano (+0,6%), mientras que en el sector ha subido en 10.800 personas (+0,3%) y la ocupación se sitúa en 3,53 millones de trabajadores.