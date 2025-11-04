El Govern ha destacat aquest dimarts la “bona salut” del mercat laboral català, i ha afirmat que encara hi ha “recorregut per millorar” i per “créixer més i atendre la demanda” d’empreses que es troben a Catalunya. Aquestes han estat les afirmacions de Paco Ramos, el secretari de Treball, que ha expressat aquest dimarts en una roda de premsa després que es publiquessin les dades d’ocupació d’aquest octubre, en les que l’atur ha crescut un 0,75% i s’han assolit els 3,88 milions d’afiliats a la Seguretat Social.
En el mes d’octubre, que coincideix amb la finalització de la temporada turística, el sector de l’educació ha impulsat l’afiliació a Catalunya amb 29.500 ocupats més, mentre l’hostaleria ha registrat 13.800 treballadors menys.
Ramos ha destacat que Catalunya “es troba davant d’un mercat de treball sòlid i estable que ens permet garantir la prosperitat compartida”.
Des de CCOO de Catalunya s’ha alertat del pes que tenen les “activitats típicament estacionals” en el teixit productiu català, que segons el sindicat provoquen increments en el nombre de parats tot i els indicis de creixement econòmic registrats en el territori. En aquesta línia, CCOO ha instat a desenvolupar el teixit productiu especialment en àmbits amb “capacitat de creixement i futur”.
Més contractació indefinida
En el mes d’octubre, Catalunya ha generat la meitat de llocs de treball que Madrid, una qüestió a la qual Ramos ha respost que “no està en competició” amb ningú i ha assegurat que està interessat en “créixer en ocupació en llocs de treball de qualitat”.
L’atur de llarga durada s’ha disminuït en comparació amb l’any passat en 4.700 persones, fins als 159.207, el que representa el 49% de les persones aturades. En aquest sentit, Ramos ha destacat l’increment de la contractació indefinida en els últims anys i ha remarcat que les extincions de contractes indefinits per no superar el període de prova no són significatius i se situen en el 5% del total.
En el conjunt de l’estat, el nombre d’afiliats ha escalat fins als 21.839.592 treballadors. Una xifra que ha estat celebrada per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha destacat l’èxit de la reforma laboral, que ha portat a que un de cada dos contractes siguin indefinits. A més, també ha destacat la xifra d’atur femení, que actualment es situa en els nivells més baixos des del 2007.