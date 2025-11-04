Catalunya ha registrat a l’octubre un increment de 19.206 ocupats respecte al mes anterior, i ja té més de 3,88 milions d’empleats en actiu, el que suposa un nou rècord per al mes d’octubre. Tot i això, l’atur ha repuntat amb 2.400 persones en aquest mes, el que representa un empitjorament del 0,75%, segons les dades d’aquest dimarts del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
En total, el nombre de desocupats s’ha situat en 324.495, consolidant així el segon mes consecutiu que la desocupació va a l’alça. Comparat amb fa un any, l’atur s’ha disminuït en un 3,09%.
Per altra banda, el ritme de creació d’ocupació del mes d’octubre respecte al setembre d’aquest 2025 ha estat per sobre dels tres exercicis anteriors, amb un increment del 0,5%. En comparació amb el 2024, el nombre total de treballadors en actiu ha crescut un 2,1%.
Principalment, l’increment de l’atur s’ha concentrat entre els estrangers que han anotat un increment de 2.000 persones (+3%) aquest mes, fins als 65.152. Un 20% dels aturats a Catalunya no tenen la nacionalitat espanyola. Per sectors, la desocupació ha anat a l’alça en tots els àmbits d’activitat en comparació amb el mes de setembre menys a la construcció, que registra un descens del 2,12%. L’atur ha crescut a totes les demarcacions catalanes i la crescuda ha sigut més significativa entre les que tenen un pes més alt del turisme.
Augments en l’ocupació femenina
En el conjunt de l’estat espanyol, la Seguretat Social va registrar 141.926 persones a l’octubre respecte al mes anterior, el que suposa un increment del 0,6%, el segon major increment des de l’inici de la sèrie històrica. D’aquesta manera, el nombre d’afiliats ha escalat fins als 21.839.592 cotitzants.
Catalunya ha incrementat l’atur per sobre de la mitjana espanyola, que ha estat del 0,57%, i és el tercer territori de l’estat que suma més desocupats per darrere de Castella i Lleó i Andalusia.
Des del Ministeri de Seguretat Social s’ha celebrat l’increment d’afiliació, sobretot el que s’ha donat entre les dones. “Una de les grans notícies d’aquest mes és que l’ocupació de les dones ha augmentat molt per sobre de la mitjana i ja són 10,3 milions de dones treballant i representen el 47,4% del total”, ha explicat Elma Saiz, que ha destacat que això “apropa a la paritat, un dels nostres objectius”.