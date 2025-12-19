Els treballadors de Mercadona tindran una setmana més de vacances

Mercadona ha anunciat aquest divendres que el comitè de direcció de la cadena de supermercats ha acordat l’ampliació del període de vacances dels treballadors en una setmana més, de manera que es passa de 30 dies a 37 de vacances a l’any. La mesura beneficiarà els 110.000 treballadors de la companyia, 15.700 dels quals són a Catalunya. Aquesta mesura, que entrarà en vigor el 2026 a l’estat espanyol i Portugal i es consolidarà per a la resta d’anys. L’empresa entén que suposa “una gran millora en la jornada anual dels treballadors i persegueix que tots els que formen Mercadona estiguin compromesos i satisfets al 100 %”.
La decisió presa comportarà un cost de 100 milions d’euros anual, però els responsables de l’empresa consideren que és coherent amb el seu model de recursos humans, “basat a escoltar i donar resposta a les necessitats dels seus equips”, que d’aquesta manera continua evolucionant. Segons fonts de la companyia, el model de relacions laborals establert a Mercadona “permet analitzar propostes i, en cas d’aportar valor, com és el cas d’aquesta ampliació de les vacances, implementar-les per continuar reforçant la qualitat dels llocs de treball i l’eficiència conjunta”.
Paga extra al març
En aquest mateix sentit, el comitè de direcció ha decidit, per segon any consecutiu, repartir el pròxim mes de març una gratificació extraordinària d’una mensualitat per a cada treballador, que se sumarà a la retribució variable, d’una o dues mensualitats depenent de l’antiguitat de cadascú. Amb aquesta decisió, d’un cost de 280 milions d’euros, Mercadona considera que “reconeix l’esforç individual i col·lectiu” dels treballadors, als quals es refereixen com a “pilar fonamental per aconseguir any rere any uns resultats magnífics en productivitat, eficiència i gestió, clau per assolir les metes i objectius marcats, després d’haver incrementat els salaris del 100 % de la plantilla un 8,5 % l’any 2025”. La suma de la setmana de vacances extra més la paga extra del març implica una inversió de 380 milions d’euros, que la companyia subratlla que “demostra, un cop més, el seu caràcter pioner en la satisfacció dels treballadors”.