Los trabajadores de Mercadona tendrán una semana más de vacaciones

Mercadona ha anunciado este viernes que el comité de dirección de la cadena de supermercados ha acordado la ampliación del período de vacaciones de los trabajadores en una semana más, pasando de 30 días a 37 de vacaciones al año. La medida beneficiará a los 110,000 trabajadores de la compañía, 15,700 de los cuales están en Cataluña. Esta medida entrará en vigor en 2026 en el estado español y Portugal y se consolidará para los años siguientes. La empresa entiende que supone «una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman parte de Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%».

La decisión tomada implicará un costo de 100 millones de euros anuales, pero los responsables de la empresa consideran que es coherente con su modelo de recursos humanos, «basado en escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos», que de esta manera continúa evolucionando. Según fuentes de la compañía, el modelo de relaciones laborales establecido en Mercadona «permite analizar propuestas y, en caso de aportar valor, como es el caso de esta ampliación de las vacaciones, implementarlas para continuar reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta».

Juan Roig, presidente de Mercadona / Cedida

Paga extra en marzo

En este mismo sentido, el comité de dirección ha decidido, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de una mensualidad para cada trabajador, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada uno. Con esta decisión, de un costo de 280 millones de euros, Mercadona considera que «reconoce el esfuerzo individual y colectivo» de los trabajadores, a quienes se refieren como «pilar fundamental para lograr año tras año unos resultados magníficos en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, después de haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8.5% en el año 2025». La suma de la semana de vacaciones extra más la paga extra de marzo implica una inversión de 380 millones de euros, que la compañía subraya que «demuestra, una vez más, su carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores».