El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Reial decret que reforma el règim jurídic de la jubilació flexible per facilitar als jubilats continuar actius laboralment sense perdre completament la pensió. Com a novetat, a aquesta modalitat de jubilació hi podran accedir també els autònoms, que abans tenien vetat l’accés, ja que només se’ls permetia als assalariats. La norma, que entrarà en vigor tres mesos després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), s’emmarca en la reforma de pensions acordada per Govern, sindicats i empresaris i aprovada el 2024.
Aquesta reforma contemplava diferents incentius per millorar la transició de l’ocupació a la jubilació i afavorir la compatibilitat de la feina amb la pensió, la demora voluntària o el retorn a l’activitat laboral. La jubilació flexible ofereix la possibilitat voluntària als jubilats de reincorporar-se a l’activitat, i compatibilitzar el cobrament de la pensió amb un treball per compte d’altri a temps parcial o, com a novetat, amb la realització d’una activitat per compte propi. “El nostre objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l’hora de jubilar-se o compatibilitzar ocupació i pensió i ara plantegem una modalitat de jubilació flexible millorada”, ha destacat la portaveu del Govern i ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
Aquesta modalitat de jubilació podrà ser sol·licitada per les persones que ja hagin accedit a una pensió contributiva de jubilació i vulguin tornar a desenvolupar una activitat laboral compatible amb el cobrament parcial de la pensió. Una de les principals novetats de la reforma és que la jubilació flexible ja no es limita únicament a la feina per compte d’altri a temps parcial. També es poden acollir els qui vulguin desenvolupar una activitat per compte propi, sempre que no hagin estat donats d’alta com a autònoms en els tres anys anteriors a la data de jubilació. A més, no caldrà esperar un període mínim des de la jubilació per sol·licitar la jubilació flexible. S’hi podrà accedir en qualsevol moment, una vegada reconeguda la pensió.
Es milloren els incentius econòmics per incentivar la tornada al mercat de treball
En el cas dels pensionistes que compatibilitzin amb una activitat per compte d’altri a temps parcial, la forquilla per fer aquesta jornada puja del 33% al 80%. Abans d’aquesta millora, el jubilat podia fer una jornada d’entre el 25% i el 75%. La quantia de la pensió, amb relació a la d’un treballador a temps complet, es reduirà en proporció inversa a la disminució de la jornada de treball. Amb l’objectiu d’incentivar la tornada al mercat de treball, quan s’accedeixi a la jubilació flexible passats almenys sis mesos des de la jubilació, el pensionista percebrà un percentatge addicional de pensió. Així, les jornades a temps parcial que es trobin entre el 55% i el 80% incrementaran l’import de la pensió un 25% addicional; mentre que les que siguin iguals o superiors al 33%, però inferiors al 55%, pujaran un 15% addicional. En el cas del treball autònom, el pensionista podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupa l’activitat compatible.
Durant el període de jubilació flexible, el treballador continuarà tenint la condició de pensionista a efectes dassistència sanitària i protecció social. A més, el pensionista que hagi accedit de forma involuntària a una jubilació anticipada, quan torni a la jubilació plena des de la jubilació flexible, veurà millorada la pensió inicial en recalcular-se la base reguladora i el percentatge aplicable, segons el període de cotització acreditat. La nova regulació, que millora les condicions per a les jubilacions demorades, s’aplica a tots els règims de Seguretat Social, llevat dels règims especials dels funcionaris civils de l’Estat, de les Forces Armades i del personal al servei de l’Administració de Justícia.
La reforma de les pensions: un camí iniciat l’any 2021
Amb aquestes millores, es completen les reformes iniciades el 2021 i, en concret, es desenvolupa l’acord social tripartit del 2024, que cerca flexibilitzar el trànsit de l’ocupació a la jubilació i apropar l’edat efectiva a l’edat legal de jubilació. “Els incentius per a la jubilació demorada i les millores en la jubilació activa estan donant importants resultats. Hem facilitat diferents opcions als pensionistes perquè, sempre des de la voluntarietat, elegeixin la modalitat que més s’adeqüi a la seva situació”, ha indicat Saiz. La ministra ha subratllat que els treballadors que decideixen demorar la jubilació més enllà de l’edat ordinària han augmentat considerablement.
De fet, han passat de suposar el 4,8% el 2021 al 10,9% el 2025 i en el transcurs del 2026 ja superen el 12% de les altes i sumen 15.600 jubilacions d’aquest tipus, més que el 2021. A més, les jubilacions anticipades han passat de superar el 43% el 2018 a l’entorn del 30% actualment. El Ministeri apunta que no només anticipen la retirada menys persones, sinó que, a més, s’anticipa en menys mesos. El 2021, el 46% de les jubilacions anticipades es donaven a la mínima edat permesa (24 mesos abans de l’edat ordinària) i el 73% anticipaven la jubilació més d’un any. El 2025, només el 14,5% de les jubilacions anticipades es donen a la menor edat permesa. A més a més, la proporció dels que anticipen més d’un any ha caigut al 60%. Les noves jubilacions actives, que afavoreixen continuar treballant per compte aliè o per compte propi després de demorar la jubilació, des de la seva entrada en vigor l’abril del 2025 fins al desembre del mateix any, han augmentat també i ara hi ha 5.602 pensionistes més que el mateix mes del 2024, amb 70.467.