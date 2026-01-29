PepsiCo ha anunciat un nou expedient de regulació d’ocupació (ERO) per tancar la seva xarxa comercial arreu de l’estat espanyol. L’ERO tindrà afectació sobre les onze delegacions de la multinacional, entre elles les dues situades a Catalunya, la de Polinyà (Vallès Occidental) i la de la Zona Franca de Barcelona, informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La companyia busca un acord amb els sindicats per pactar acomiadaments també a Bilbao, Sant Sebastià, Vitòria, València, Alacant, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Balears) i Màlaga.
La multinacional ha justificat aquesta nova ronda d’acomiadaments pel procés de “transformació” del model de distribució iniciat l’any passat, que va suposar el tancament de diverses plantes a Tarragona, Girona, Saragossa, Vigo i Andalusia. Un cop finalitzi aquest ERO, PepsiCo donarà per acabat el canvi de model. Per contra, els principals sindicats amb representació a l’empresa, CCOO i la UGT, ha posat el crit al cel per la dràstica mesura, que consideren que “no està justificada” i, a més, és “desproporcionada”. La companyia els ha respost que es tracta d’un canvi de model que s’ha convertit en tendència “majoritària” al sector i s’ha compromès a fer-lo de manera “progressiva i responsable” perquè es puguin trobar “les millors solucions” per a totes les parts implicades.
Els sindicats avisen que l’ERO no resoldrà res
PepsiCo ha anunciat que el 3 de febrer es crearà una comissió negociadora amb els representants dels treballadors amb l’objectiu d’arribar a acords que tinguin en compte “tant les necessitats de les persones com del negoci”. Tant CCOO com la UGT han advertit que la mesura “no resoldrà la manca de rendibilitat a què fa referència l’empresa” -que suprimeix el canal de venda directa per externalitzar-lo i reduir costos estructurals- i reclamen a la multinacional mesures alternatives menys “traumàtiques” per a la plantilla dels diferents centres de treball afectats.