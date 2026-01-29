PepsiCo ha anunciado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) para cerrar su red comercial en todo el estado español. El ERE afectará a las once delegaciones de la multinacional, entre ellas las dos situadas en Cataluña, la de Polinyà (Vallès Occidental) y la de la Zona Franca de Barcelona, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN). La compañía busca un acuerdo con los sindicatos para pactar despidos también en Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares) y Málaga.

La multinacional ha justificado esta nueva ronda de despidos por el proceso de “transformación” del modelo de distribución iniciado el año pasado, que supuso el cierre de varias plantas en Tarragona, Girona, Zaragoza, Vigo y Andalucía. Una vez finalice este ERE, PepsiCo dará por terminado el cambio de modelo. Por el contrario, los principales sindicatos con representación en la empresa, CCOO y UGT, han puesto el grito en el cielo por la drástica medida, que consideran que «no está justificada» y, además, es «desproporcionada». La compañía les ha respondido que se trata de un cambio de modelo que se ha convertido en tendencia “mayoritaria” en el sector y se ha comprometido a hacerlo de manera “progresiva y responsable” para que se puedan encontrar «las mejores soluciones» para todas las partes implicadas.

Los sindicatos advierten que el ERE no resolverá nada

PepsiCo ha anunciado que el 3 de febrero se creará una comisión negociadora con los representantes de los trabajadores con el objetivo de llegar a acuerdos que tengan en cuenta «tanto las necesidades de las personas como del negocio». Tanto CCOO como UGT han advertido que la medida «no resolverá la falta de rentabilidad a la que hace referencia la empresa» -que suprime el canal de venta directa para externalizarlo y reducir costos estructurales- y reclaman a la multinacional medidas alternativas menos «traumáticas» para la plantilla de los diferentes centros de trabajo afectados.