Un dels conflictes laborals més recents a Catalunya sembla estar a punt de desbloquejar-se. La direcció de Nissan ha fet una nova proposta als sindicats per l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que vol aplicar a la plantilla, una nova proposta en la qual s’estova l’ERO passant d’un total de 211 treballadors afectats inicials i reduint la xifra fins als 195 empleats. Fonts de la multinacional automobilística assenyalen que han negociat amb els sindicats fins ben entrada la matinada d’aquest dimarts a dimecres. Una negociació en la qual no només es veu reduïda la quantitat de treballadors afectats sinó que també s’augmentaran les indemnitzacions corresponents als acomiadaments i per cada tram d’edat.
La direcció de Nissan ha proposat als sindicats rebaixar l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) a Catalunya dels 211 treballadors afectats de l’inici als 195 empleats, segons han explicat a l’ACN aquest dimecres fonts de la companyia. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats les noves condicions fins a la matinada d’aquest dimarts a dimecres, també augmenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d’edat. Les noves condicions pactades pels sindicats i l’empresa impliquen indemnitzacions 50 dies per any treballat pels treballadors nascuts a partir de 1973 i plans de rendes pels afectats de més edat.
Les condicions inicials de l’ERO
En l’ERO inicial fixat per la companyia es contemplava que 110 treballadors de la planta de recanvis del Prat de Llobregat, una xifra que suposava una afectació al 90% de la plantilla, mentre que també anava a afectar al centre tècnic NTC, on es preveien 86 acomiadaments i a àrees funcionals amb 15 empleats afectats. Les condicions que oferia la direcció de l’empresa no satisfeia els sindicats, els quals havien convocat des d’aquest dilluns una concentració i acampada “indefinida” davant de la planta de la companyia al Prat del Llobregat, on es concentra més de la meitat dels afectats de l’expedient inicial.