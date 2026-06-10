Uno de los conflictos laborales más recientes en Cataluña parece estar a punto de desbloquearse. La dirección de Nissan ha hecho una nueva propuesta a los sindicatos para el expediente de regulación de empleo (ERE) que quiere aplicar a la plantilla, una nueva propuesta en la que se suaviza el ERE pasando de un total de 211 trabajadores afectados iniciales y reduciendo la cifra hasta los 195 empleados. Fuentes de la multinacional automovilística señalan que han negociado con los sindicatos hasta bien entrada la madrugada de este martes a miércoles. Una negociación en la que no solo se ve reducida la cantidad de trabajadores afectados sino que también se aumentarán las indemnizaciones correspondientes a los despidos y por cada tramo de edad.

La dirección de Nissan ha propuesto a los sindicatos rebajar el expediente de regulación de empleo (ERE) en Cataluña de los 211 trabajadores afectados al inicio a los 195 empleados, según han explicado a la ACN este miércoles fuentes de la compañía. La multinacional, que ha negociado con los sindicatos las nuevas condiciones hasta la madrugada de este martes a miércoles, también aumenta las indemnizaciones por los despidos que dependerán de cada tramo de edad. Las nuevas condiciones pactadas por los sindicatos y la empresa implican indemnizaciones de 50 días por año trabajado para los trabajadores nacidos a partir de 1973 y planes de rentas para los afectados de más edad.

Protesta de los trabajadores de Nissan contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que la automovilística está impulsando y que podría afectar a más de 200 personas en Cataluña / Aina Martí (ACN)

Las condiciones iniciales del ERE

En el ERE inicial fijado por la compañía se contemplaba que 110 trabajadores de la planta de repuestos del Prat de Llobregat, una cifra que suponía una afectación al 90% de la plantilla, mientras que también iba a afectar al centro técnico NTC, donde se preveían 86 despidos y a áreas funcionales con 15 empleados afectados. Las condiciones que ofrecía la dirección de la empresa no satisfacían a los sindicatos, los cuales habían convocado desde este lunes una concentración y acampada «indefinida» frente a la planta de la compañía en el Prat del Llobregat, donde se concentra más de la mitad de los afectados del expediente inicial.