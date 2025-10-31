Amazon retallarà 1.200 llocs de feina a les oficines de Barcelona i Madrid

Amazon ha anunciat sengles Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) a les seves oficines de Barcelona i Madrid, segons ha avançat Europa Press de fonts coneixedores del procés, que afectaran unes 1.200 persones en total. La multinacional emmarca el reajustament de plantilla en la retallada de 14.000 persones que la multinacional farà a escala global en la part administrativa del negoci. Els expedients afecten Amazon Spain Service, amb seu a Barcelona, i Amazon Spain Service, que té les seves oficines a Madrid. Així l’ajustament de plantilla queda circumscrit a les oficines corporatives de la companyia i no tindrà cap impacte en les seves operacions a l’estat espanyol ni en altres ciutats. Amazon España té actualment 28.000 empleats.
La multinacional estatunidenca té una plantilla global d’1,5 milions de persones, de les quals unes 350.000 fa tasques corporatives, per la qual cosa la retallada de 14.000 llocs de feina a escala global suposa un 0,93% de tota la seva plantilla i un 4% dels treballadors d’oficina. La xifra final és significativament inferior de la que s’havia filtrat a principis de setmana i que situava l’abast de l’ajustament de plantilla en 30.000 persones. La vicepresidenta sènior d’Experiència de Persones i Tecnologia d’Amazon, Beth Galetti, assegura que la mesura busca mantenir una estructura “àgil i adequada”, reduir la burocràcia i redirigint recursos a garantir inversions clau per millorar l’experiència dels clients de la multinacional.
Amazon dispara els seus beneficis
Amazon ha explicat que donarà tres mesos als afectats per l’ERO perquè busquin un nou lloc de feina en un altre departament de la multinacional i que els donarà prioritat en els processos de selecció interns per ajudar el nombre més gran possible de persones a trobar feina. L’anunci de retallades arriba després que Amazon hagi presentat un benefici de 18.213 milions d’euros en el tercer trimestre de l’any, un 38,2% més que en el mateix període de l’any passat. El volum de negoci entre juliol i setembre va ascendir a 154.879 milions d’euros, un 13,4% més, dels quals 74.058 corresponen a la venda de productes (+9,6%) i 106.111 a la comercialització de serveis (+16,3%).