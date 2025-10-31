Amazon reducirá 1.200 puestos de trabajo en oficinas de Barcelona y Madrid

Amazon ha anunciado sendos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en sus oficinas de Barcelona y Madrid, según ha adelantado Europa Press de fuentes conocedoras del proceso, que afectarán a unas 1.200 personas en total. La multinacional enmarca el reajuste de plantilla en la reducción de 14.000 personas que la multinacional hará a nivel global en la parte administrativa del negocio. Los expedientes afectan a Amazon Spain Service, con sede en Barcelona, y Amazon Spain Service, que tiene sus oficinas en Madrid. Así, el ajuste de plantilla queda circunscrito a las oficinas corporativas de la compañía y no tendrá ningún impacto en sus operaciones en el estado español ni en otras ciudades. Amazon España tiene actualmente 28.000 empleados.

La multinacional estadounidense tiene una plantilla global de 1,5 millones de personas, de las cuales unas 350.000 realizan tareas corporativas, por lo que la reducción de 14.000 puestos de trabajo a nivel global supone un 0,93% de toda su plantilla y un 4% de los trabajadores de oficina. La cifra final es significativamente inferior a la que se había filtrado a principios de semana y que situaba el alcance del ajuste de plantilla en 30.000 personas. La vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología de Amazon, Beth Galetti, asegura que la medida busca mantener una estructura “ágil y adecuada”, reducir la burocracia y redirigir recursos para garantizar inversiones clave para mejorar la experiencia de los clientes de la multinacional.

Amazon dispara sus beneficios

Amazon ha explicado que dará tres meses a los afectados por el ERE para que busquen un nuevo puesto de trabajo en otro departamento de la multinacional y que les dará prioridad en los procesos de selección internos para ayudar al mayor número posible de personas a encontrar empleo. El anuncio de recortes llega después de que Amazon haya presentado un beneficio de 18.213 millones de euros en el tercer trimestre del año, un 38,2% más que en el mismo periodo del año pasado. El volumen de negocio entre julio y septiembre ascendió a 154.879 millones de euros, un 13,4% más, de los cuales 74.058 corresponden a la venta de productos (+9,6%) y 106.111 a la comercialización de servicios (+16,3%).