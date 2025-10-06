Ángela Jordana guanya el premi ‘Professional Autònoma’ de CaixaBank a Barcelona pel projecte WHI-Institute

La barcelonina Ángela Jordana Gómez ha guanyat la cinquena edició del Premi a Professional Autònoma de CaixaBank a Barcelona pel seu projecte WHI-Institute. L’objectiu d’aquest guardó és posar en valor l’excel·lència professional de les treballadores per compte propi a l’Estat espanyol, a més de mostrar el suport i el reconeixement a aquest col·lectiu clau.
Ángela Jordana és llicenciada en Farmàcia, reconeguda en l’àmbit de la salut mental i candidata a doctora en Intervencions de Salut Mental per a adolescents per la Universitat de Girona. Entre altres reconeixements, destaca la seva implicació social on ha estat mentora al programa europeu Neet-U, liderat per la Fundació Pere Tarrés, on va guiar adolescents emigrants a Catalunya a través de la creació de projectes emprenedors. Recentment, ha creat el mètode MyMdA i SkillzU©, solució digital per a la promoció de la salut mental.
WHI-Institute és un projecte pioner en l’enfocament científic i aplicació pràctica de la salutogènesi, compromesa amb la investigació i el desenvolupament de solucions innovadores en salut mental mitjançant tecnologia avançada i gamificació. El programa, que és joc educatiu alhora, està mostrant millores significatives en indicadors de resiliència, sentit de coherència i benestar emocional en els centres educatius de Barcelona on s’han fet proves pilot.
Desenvolupament i innovació
L’empresa col·labora amb prestigioses institucions globals com UNICEF i ha rebut finançament del programa NEOTEC del CDTI Ministeri de Ciència i Innovació, a més de la certificació com a Empresa Emergente per ENISA. Recentment WHI-Institute ha estat reconeguda per la Societat Digital de la Generalitat.
El jurat del “Premi A Professional Autònoma” de CaixaBank ha destacat el grau de desenvolupament i èxit del negoci de Jordana, així com la innovació aplicada. La directora Territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, ha posat en valor les professionals autònomes que “impulsen creixement econòmic, la innovació i la creació d’ocupació”.
Per la seva part, Ángela Jordana ha expressat que “rebre aquest premi és un reconeixement profund que aquest camí que triem és necessari i autèntic. Confirma que el nostre projecte aporta un valor real al món”.
La fase territorial del Premi a Professional Autònoma reconeix els millors projectes procedents de les diverses comunitats autònomes, amb 11 guanyadores. Ángela Jordana competirà, juntament amb les altres deu premiades a nivell territorial, pel guardó nacional, amb una dotació econòmica de 6.000 euros per destinar a accions de formació empresarial i personal.