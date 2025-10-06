Ángela Jordana gana el premio ‘Profesional Autónoma’ de CaixaBank en Barcelona por el proyecto WHI-Institute

La barcelonesa Ángela Jordana Gómez ha ganado la quinta edición del Premio a Profesional Autónoma de CaixaBank en Barcelona por su proyecto WHI-Institute. El objetivo de este galardón es valorar la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia en el Estado español, además de mostrar el apoyo y el reconocimiento a este colectivo clave.

Ángela Jordana es licenciada en Farmacia, reconocida en el ámbito de la salud mental y candidata a doctora en Intervenciones de Salud Mental para adolescentes por la Universidad de Girona. Entre otros reconocimientos, destaca su implicación social donde ha sido mentora en el programa europeo Neet-U, liderado por la Fundación Pere Tarrés, donde guió a adolescentes emigrantes en Cataluña a través de la creación de proyectos emprendedores. Recientemente, ha creado el método MyMdA y SkillzU©, solución digital para la promoción de la salud mental.

WHI-Institute es un proyecto pionero en el enfoque científico y aplicación práctica de la salutogénesis, comprometido con la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras en salud mental mediante tecnología avanzada y gamificación. El programa, que es un juego educativo a la vez, está mostrando mejoras significativas en indicadores de resiliencia, sentido de coherencia y bienestar emocional en los centros educativos de Barcelona donde se han realizado pruebas piloto.

La sede operativa de CaixaBank en Barcelona / CaixaBank

Desarrollo e innovación

La empresa colabora con prestigiosas instituciones globales como UNICEF y ha recibido financiación del programa NEOTEC del CDTI Ministerio de Ciencia e Innovación, además de la certificación como Empresa Emergente por ENISA. Recientemente WHI-Institute ha sido reconocida por la Sociedad Digital de la Generalitat.

El jurado del “Premio A Profesional Autónoma” de CaixaBank ha destacado el grado de desarrollo y éxito del negocio de Jordana, así como la innovación aplicada. La directora Territorial de CaixaBank en Barcelona, Maria Alsina, ha valorado a las profesionales autónomas que “impulsan crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo”.

Por su parte, Ángela Jordana ha expresado que “recibir este premio es un reconocimiento profundo de que este camino que elegimos es necesario y auténtico. Confirma que nuestro proyecto aporta un valor real al mundo”.

La fase territorial del Premio a Profesional Autónoma reconoce los mejores proyectos procedentes de las diversas comunidades autónomas, con 11 ganadoras. Ángela Jordana competirá, junto con las otras diez premiadas a nivel territorial, por el galardón nacional, con una dotación económica de 6.000 euros para destinar a acciones de formación empresarial y personal.