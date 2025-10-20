La Unió Europea (UE) ha aprovat aquest dilluns la prohibició d’importar gas rus a partir de l’1 de gener del 2026. A conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna, els 27 van accelerar els mecanismes per reduir la dependència energètica del gas rus. En la Declaració de Versalles el 2022, es va acabar acordant l’eliminació gradual de la dependència dels combustibles fòssils provinents de Rússia com més aviat millor. L’acord d’ara estableix un període màxim de dos anys de supervivència dels contractes actuals. En particular, els contractes actuals a curt termini quedaran prohibits el 17 de juny del 2026 i els contractes a llarg termini ja no es podran perllongar més enllà del gener de 2028.
L’objectiu de la mesura és intentar aconseguir un mercat energètic de la UE més independent, mantenint al mateix temps la seguretat del subministrament dels 27. En aquest sentit, el Consell de la UE considera que la desconnexió de Rússia és el sistema més “eficaç” per limitar “els possibles impactes en els preus de l’energia”. La proposta ha rebut el suport de la majoria de països de la UE, amb l’excepció d’Eslovàquia i Hongria.
L’Estat espanyol 15 països
En el cas de l’Estat espanyol, la prohibició d’importar gas rus no hauria de tenir conseqüències. Segons el secretari d’estat d’Energia, Joan Groizard, Espanya té un subministrament “altament diversificat”, ja que rep gas de més de 15 països diferents. En aquest sentit, Groizard ha mencionat que ja “han après del perill que suposa dependre de tercers països”, i que, per tant, “Espanya està preparada per accelerar la descarbonització i la substitució de la dependència del gas natural independentment del seu origen”. De fet, des de l’inici de la invasió d’Ucraïna per part de l’exèrcit rus, l’arribada de gas rus a l’Estat s’ha reduït a mínims.
Gas natural liquat (GNL) dels EUA, Qatar i el nord ‘Àgrica
Brussel·les preveu que gran part del gas rus serà substituït amb gas natural liquat (GNL) dels EUA, Qatar i el nord d’Àfrica a partir del 2026. També espera que el nou jaciment de gas Neptú, davant la costa de Romania al Mar Negre, contribueixi al subministrament energètic, especialment als països del sud i el centre d’Europa a partir de finals del 2027. En últim lloc, confia que continuï la tendència de reducció del consum de gas a la UE els pròxims anys, ha informat l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Tot i que les importacions de petroli s’han reduït a menys del 3% el 2025, el gas rus segueix representant el 13% de les importacions de la Unió Europea, amb un valor superior als 15.000 milions d’euros anuals. Unes dades que des del Consell de la UE qualifiquen d’important risc per a la seguretat social i energètica.