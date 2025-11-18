El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea (UE) han acordat crear una nova plataforma digital per poder atraure treballadors de països tercers -països que es troben fora d’un contracte o una comunitat internacional- per cobrir aquells sectors on falta mà d’obra. Aquesta plataforma batejada amb el nom d’EU Talent Pool posarà en contacte les ofertes de feina de les empreses de la Unió Europea que vulguin contractar personal amb el perfil laboral i acadèmic d’aquells sol·licitants inclosos en el programa i que, per tant, resideixin fora de la UE i no tinguin nacionalitat europea (d’algun dels 27).
En un comunicat recollit per l’ACN els legisladors assenyalen que la participació en aquesta plataforma serà voluntària i que la concessió dels permisos laborals i de residència seguirà depenent dels procediments d’immigració que tinguin establerts els diferents governs nacionals dels estats membres de la UE.
Com funcionarà aquesta plataforma?
Segons han detallat els legisladors el registre a la plataforma serà gratuït per a les empreses i els sol·licitants de feina. Els estats membres de la UE s’hauran d’assegurar que les empreses i entitats registrades en aquesta plataforma han de complir les lleis nacionals vinculades a les condicions de treball adequades, als principis de no discriminació o a la protecció de les persones davant tractaments inadequats, entre altres aspectes que queden reflectits en l’acord.
Les vacants que es publiquin en aquest portal hauran d’incloure el nom i les dades de contacte de l’empresa contractant i la descripció del lloc de treball i, addicionalment, també es pot donar informació sobre el salari ofert. En el cas dels països que se sumin a aquesta iniciativa podran accelerar els procediments d’immigració i poder agilitzar la contractació de sol·licitants. Els legisladors, però, alerten que “ni el registre ni la selecció per a una vacant a través de la plataforma garantiran la concessió de permisos”.