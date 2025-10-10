Brussel·les manté onze territoris a la llista negra de paradisos fiscals

La Unió Europea (UE) ha publicat aquest divendres la darrera actualització de la seva particular llista negra amb territoris considerats paradisos fiscals. Onze països o regions tenen el dubtós honor de pertànyer a aquest llistat, que manté els mateixos membres que en la seva edició de l’any passat. Sí que hi ha canvis enguany, però, en l’anomenada llista grisa, que enumera diferents jurisdiccions sota seguiment per la seva cooperació -o més aviat no cooperació- fiscal.
Segons la informació facilitada pels estats membres a primera hora de la tarda d’aquest divendres, a la llista principal de jurisdiccions no cooperatives -també anomenada Annex I-, aprovada pels ministres de Finances de la UE, es troben els següents territoris: la Samoa Americana, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Panamà, Rússia, Samoa, Trinidad i Tobago, les Illes Verges dels Estats Units i Vanuatu. Per altra banda, a la llista grisa de jurisdiccions sota seguiment per la seva cooperació fiscal, també coneguda com a llista grisa o Annex II, hi figuren també onze territoris, una xifra que suposa una reducció respecte a altres edicions. Els afectats per aquesta catalogació són: Antigua i Barbuda, Belize, les Illes Verges Britàniques, Brunei, Eswatini, Groenlàndia, Jordània, Montenegro, Marroc, Seychelles, i Turquia.
Un dels països que ha acabat retirat de la llisa grisa per a aquesta darrera edició ha estat el Vietnam, que des de l’última anàlisi ha implementat amb èxit els estàndards mínims de notificació d’informació. D’altra banda, cinc jurisdiccions han adquirit noves obligacions formals en matèria de transparència fiscal. Si bé aquesta ronda d’actualització presenta avanços positius, els líders europeus lamenten que aquestes jurisdiccions encara no cooperin plenament en matèria fiscal i convida els diferents territoris a millorar el seu marc jurídic per a resoldre els problemes identificats.
Vuit anys de trajectòria de la llista negra
Cal recordar que la llista de paradisos fiscals de la Unió Europea es revisa dues vegades a l’any, per assegurar que reflecteixi amb precisió els nivells de cooperació i les polítiques fiscals de les jurisdiccions analitzades. La llista es va establir el desembre del 2017 i forma part de l’estratègia exterior dels 27 en matèria fiscal amb l’objectiu de contribuir als esforços en curs per a promoure la bona governança fiscal a tot el món.