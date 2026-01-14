L’ISE (Integrated Systems Europe) és la fira audiovisual i d’integració de sistemes més important del món. Per quart any consecutiu, se celebrarà en el recinte de la Gran Via de Fira de Barcelona, a l’Hospitalet de Llobregat. Serà entre els dies 3 i 6 de febrer. En aquesta edició, l’ISE ocuparà més de 100.000 metres quadrats i creixerà un 6,5% en nombre d’expositors, fins als 1.700.
En la presentació de la fira audiovisual, el director Mike Blackman ha dit que l’any passat l’ISE va tenir un impacte econòmic de 520 milions a la capital catalana. La xifra suposa un 11% més que el 2024. “Ha anat creixent amb força cada any” des del 2023, ha remarcat Blackman. El 2023, l’impacte va ser de 386 milions; el 2024, de 468, i l’any passat, de 520.
Un 9,7% més d’espai
Els més de 100.000 m² suposen un augment del 9,7% en espai en comparació amb el 2025, gràcies al fet d’ocupar tots els pavellons i a estendre’s a l’accés est, ja que es tracten d’uns 2.700 metres quadrats extra.
Blackman s’ha mostrat confiat que aquest any se superaran els 85.000 assistents del 2025. “Som optimistes”, ha valorat. De moment, la tendència d’inscrits així ho indica, ja que n’hi ha un 7% més. Es preveu que hi hagi més participants de Nord-amèrica, la Xina, països llatinoamericans i “altres àrees d’arreu del món”.
Ciberseguretat
Entre les novetats de l’ISE del 2026 hi haurà l’Spark, “un nou format d’esdeveniment de quatre dies i una plataforma de llançament per a noves perspectives, col·laboracions i possibilitats on convergeixen la creativitat i la tecnologia”. Una altra fita important serà el CyberSecurity Summit, que mostrarà “com protegir els sistemes crítics”. Blackman ha afirmat que es busca “donar suport a la indústria per afrontar reptes complexos i redefinir possibilitats”.
Epson, Samsung, LG, Blackmagic, Panasonic, Shure i Microsoft
Segons recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la cita comptarà amb companyies líders com Epson, Samsung, LG, Blackmagic, Panasonic, Shure i Microsoft. Dels més de 1.700 expositors, 323 ho faran per primera vegada al recinte firal de l’Hospitalet de Llobregat. El director de l’ISE ha posat en relleu que el pavelló de Catalunya tindrà més de 30 integrants.
Els assistents a l’ISE podran gaudir en aquesta edició d’un accés sud il·luminat amb 700 drons que estaran sincronitzats. “La tecnologia es trobarà amb l’art, amb músics en directe, actuacions d’òpera i artistes digitals”, ha detallat Blackman. L’espectacle es durà a terme del 3 al 5 de febrer, a les 18.30 hores.