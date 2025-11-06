La Comissió Europea ha obert una investigació contra Deutsche Börse, la borsa de valors alemany amb seu a Frankfurt, i el Nasdaq, el segon mercat de valors més gran dels Estats Units. Segons les sospites dels tècnics comunitaris, els dos mercats de valors haurien arribat a acords per repartir-se la demanda, coordinar preus i intercanviar informació comercial sensible dins de l’Espai Econòmic Europeu.
En aquesta investigació, des de Brussel·les s’apunta que totes dues entitats podrien haver tancat acords o haver desenvolupat “pràctiques concertades per no competir per la cotització, la negociació i la compensació de determinats derivats financers”, apunta en un comunicat Teresa Ribera, vicepresidenta executiva de la Comissió Europea a càrrec de Competència.
Infracció greu de la competència
Si es confirmen els acords il·lícits, aquestes pràctiques podrien suposar una infracció greu del dret de la competència europeu que prohibeix els càrtels i les pràctiques empresarials restrictives. A més, podria provocar una fragmentació del mercat, i afectar de forma directa als preus i la qualitat dels béns i serveis, així com el funcionament del mercat únic.
Anteriorment, el setembre del 2024, la Comissió ja va realitzar unes inspeccions sorpresa a les seus de Deutsche Börse i de la borsa nord-americana Nasdaq, en el context d’una investigació iniciada sobre uns possibles acords il·lícits dins el sector dels derivats financers, és a dir, contractes financers adquirits per a especular sobre l’evolució d’un actiu o per cobrir riscos. Des de Brussel·les no han indicat que hi hagués una denúncia inicial que activés aquesta investigació.
Des de l’executiu comunitari aclareixen que “no existeix un termini legal per concloure una investigació antimonopoli”, i subratllen que la duració d’aquesta investigació dependrà de diversos factors com “la complexitat del cas o el grau de cooperació de les parts”.