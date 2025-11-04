Els sindicats de treballadors amb més pes a Catalunya -i a l’Estat espanyol- com Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballador (UGT) han demanat actuar amb força i decisió per poder reduir l’atur de llarga durada a Catalunya. CCOO i UGT assenyalen que el mercat laboral a Catalunya està especialment marcat per l’elevat pes que tenen les activitats estacionals, sobretot aquelles vinculades a l’activitat turística. De fet, aquest mes d’octubre s’ha vist afectat per aquesta estacionalitat i s’ha mostrat amb un increment del 0,75% de l’atur. En declaracions recollides per l’ACN, el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, ha destacat el funcionament del mercat laboral que “és estacional, l’augment de l’atur afecta els majors de 45 anys i als joves”. És per això que el líder sindical ha destacat que des de la UGT “demanem polítiques reals que canviïn el mercat estacional”.
Dues tendències que evidencien la complexitat del mercat laboral català
Els sindicats han volgut destacar que aquest increment de l’atur s’ha produït quan l’ocupació segueix assolint xifres rècords amb 3,88 milions d’afiliats. Des de CCOO el responsable de Mercat de Treball i Economia del sindicat, Albert Ferrer, ha posat èmfasi en aquest contrast i ha assenyalat que tot i que la convivència d’aquestes tendències puguin “semblar oposades” tenen una explicació senzilla com és el pes d’aquestes activitats estacionals. Hem de treballar més intensament per reduir l’atur de llarga durada tenint en l’horitzó la plena ocupació”, ha assenyalat Ferrer.
Els sindicats han aprofitat l’ocasió i han destacat que cal tirar endavant el Pacte Nacional per la Indústria amb “dotacions adequades” a les polítiques de formació. “No pot ser que no hi hagi prou diners per formar els aturats”. A més, Riu ha aprofitat i ha demanat que la patronal “canviï el xip” pel que fa al “bloqueig” de la negociació col·lectiva de convenis de diversos sectors com el metall o l’hostaleria.