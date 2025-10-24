Les dades de l’enquesta de població activa (EPA) situen l’ocupació del tercer trimestre en 3,95 milions de persones, un nou màxim històric a Catalunya. D’altra banda, el total d’aturats creix un 1,1% més que en el trimestre anterior, però cau un 5,83% més que el mateix període que l’any anterior. Ara bé, les dades també demostren que Catalunya ha viscut el creixement més baix en un tercer trimestre des del 2012. El Govern de la Generalitat descarta parlar de desacceleració, però sí que ha admès que les dades “haurien pogut ser millor” si el sector de l’hostaleria no hagués perdut 30.800 treballadors els mesos d’estiu, gairebé un 10%.
Les xifres del sector contrasten amb les que va registrar el tercer trimestre de l’any passat, en què va guanyar 28.200 treballadors. Aquest sector encadena tres trimestres de baixades. Els afiliats a la seguretat social van caure un 11% els primers tres mesos de l’any, un 4,3% el segon trimestre i un 9,8% aquest estiu. “Haurem d’estar atents per veure si és conjuntural o hi ha algun element estructural i veure quines mesures es poden prendre”, ha admès al resepcte el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, en roda de premsa. El sindicat UGT ha aprofitat per demanar un pacte nacional pel sector turístic “que no estigui basat en l’explotació” dels treballadors.
Els aturats de llarga durada i la situació de les dones, tasca pendent
Des del Govern també admeten que la borsa d’aturats de llarga durada “està enquistada” i que cal enfortir la formació. En aquest sentit, quatre de cada deu persones que hi figuren a la llista no han completat la secundària i un 22% no tenen tampoc l’educació obligatòria. Els sindicats també veuen els aturats de llarga durada com els principals “deures pendents” de l’administració, juntament amb la situació de les dones. Els sindicats majoritaris UGT i CCOO han destacat les “diferències” que hi ha entre els homes i les dones al mercat laboral i han reclamat “un abordatge específic per reduir i acabar eliminant les desigualtats”.
Les dades del tercer trimestre surten enmig de la negociació per retallar la jornada laboral a les 37,5 hores i tots dos sindicats han tornat a demanar a la patronal dels empresaris que s’hi avinguin a negociar. “No hi ha excusa possible per no traslladar aquesta qüestió a la negociació col·lectiva”, han remarcat des d’UGT.