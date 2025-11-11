El creixement de l’economia a la demarcació de Barcelona ha estat “molt positiu” aquest 2025 segons apunta un informe de la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona presentat aquest dimarts, on asseguren que la demanda interna ha estat “fonamental” pel dinamisme de l’activitat econòmica del territori. En aquest sentit, s’apunta al “bon moment econòmic” que travessen el conjunt de les comarques barcelonines enguany, també per l’impuls marcat pels sectors TIC i els serveis.
L’Informe econòmic local de la província de Barcelona 2025 ha estat elaborat en col·laboració entre les dues institucions, que han presentat aquest dimarts la cinquena edició amb la presència del president de la Cambra, Josep Santacreu, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret.
Pel que fa a com ha augmentat la demanda interna en aquest període, l’estudi destaca la millora de la inversió productiva, la resiliència del consum privat, l’elevat consum públic i els màxims històrics del mercat laboral com a factors que han marcat el “dinamisme” que s’ha experimentat a les comarques barcelonines, on el valor afegit brut ha incrementat un 4%.
L’estudi apunta que el dinamisme del mercat ha estat liderat pels serveis, on destaquen sobretot les activitats de la tecnologia de la informació (TIC). En aquest sentit, es destaca com ha estat un “pilar fonamental” per al desenvolupament econòmic i la transformació digital de múltiples indústries, que s’ha expandit en els últims anys.
El dinamisme de les TIC
A part de l’augment registrat a les TIC, l’informe explica que els altres subsectors d’activitat amb més guany de llocs de treball han estat les activitats postals, el comerç a l’engròs, l’emmagatzematge i transports, i per últim els serveis de menjar i begudes. A més, s’han generat més de 43.100 llocs de feina fins al tercer trimestre del 2025 a les 13 comarques de Barcelona.
Per altra banda, els subsectors que han vist una pèrdua de llocs de treball han estat les activitats professionals i tècniques, les telecomunicacions, les activitats administratives, i les de la indústria tèxtil i de la confecció. Un descens que des de la Diputació i la Cambra atribueixen com a “possible impacte de la IA”.
Turisme
Pel que fa a l’activitat turística, l’oferta ha crescut durant el 2024 a la demarcació de Barcelona respecte a l’any anterior, però l’estudi apunta que aquest creixement no s’ha estès per tot el territori. En aquest sentit, el Barcelonès es manté com el gran pol d’atracció turística, i la comarca recapta el 83% de l’impost sobre les Estades en Establiments Turístics total registrat a la demarcació durant el 2024. En nombre d’establiments, l’increment més significatiu ha estat el del Moianès (17,5%), en contrast amb el Vallès Occidental, que en perd el −0,4%.