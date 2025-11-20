L’impacte de la guerra comercial es continua notant en el saldo exterior de Catalunya, que durant el mes de setembre ha tornat a empitjorar. La incertesa global ha disparat el dèficit comercial català fins al 34,5% i s’ha situat en 11.211,5 milions d’euros durant els nou primers mesos de l’any. En l’acumulat anual, les empreses catalanes han venut productes a l’estranger per valor de 75.331,5 milions, un 1,5% més que en el mateix període del 2024, però l’increment de les exportacions no ha pogut compensar l’augment de les importacions, que fins al setembre s’han enfilat fins als 86.542,5 milions, un 4,9%. Al conjunt de l’Estat, la tendència és encara pitjor i el dèficit comercial acumulat puja a 41.106 milions, un 51,7% més, després de registrar unes exportacions de 288.339,3 milions d’euros (+0,5%) i unes importacions de 329.446 milions (+5%).
En el cas concret del mes de setembre, les exportacions van augmentar un 5,9% interanual i es va situar en 8.567,6 milions, un rècord per aquest mes de l’any, mentre que les importacions van créixer un 9,9%, fins als 10.035,2 milions. D’aquesta manera, el dèficit comercial s’ha incrementat en 1.467 milions en un mes. Per sectors, el més exportador de Catalunya va ser el químic, amb 2.402,3 milions (+1,4%). En termes relatius, van créixer més les vendes a l’exterior de l’alimentació, les begudes i el tabac, amb 1.403,1 milions (+11,5%); seguit dels béns d’equip, amb 1.400,3 milions (+5%).
La guerra aranzelària amb els EUA passa factura
Al setembre l’economia catalana ha patit les conseqüències de l’entrada en vigor dels aranzels dels Estats Units a la Unió Europea i les empreses han venut un 2,4% menys, fins als 316 milions. El passat 7 d’agost es va activar la taxa bàsica del 15% pactada entre la Casa Blanca i la Comissió Europea. El president estatunidenc havia amenaçat d’imposar aranzels del 30% a les importacions de països europeus si no s’arribava a un acord. En canvi, les importacions de productes dels EUA han crescut un 36% durant el mes de setembre i s’han situat en 464,6 milions.
Però els EUA no són l’únic país d’Amèrica on s’ha detectat menys activitat exportadora per part de les empreses catalanes, ja que les vendes a Mèxic també han registrat un descens del 3,8%. Per tot plegat, Amèrica ha baixat al tercer destí d’exportacions per darrere dels països europeus. En total, les exportacions al continent americà han crescut un 1,1% gràcies al dinamisme de les vendes a Xile (+27,2%) o al Canadà (+31,1%). Així mateix, les vendes a la Unió Europea s’han recuperat un 8,3%, fins als 5.466,8 milions, després del descens de l’agost. França (+7,4%), Alemanya (+9,7%), Itàlia (+13,2%), Portugal (+18,6%) o els Països Baixos (+27,6%) lideren el creixement, mentre que el comerç cap a la resta d’Europa manté la tendència baixista i cauen un 5,3%.
Increment de les exportacions cap a l’Àsia
Les exportacions cap a l’Àsia han crescut un 14% al setembre i s’han situat en els 714,9 milions impulsades sobretot per l’augment de vendes a la Xina (+6,5%). Amb tot, les importacions al gegant asiàtic han pujat un 8,2%, fins als 1.336 milions, i són una de les principals causes de l’increment del dèficit fiscal, ja que suposen un 40% del saldo exterior negatiu de Catalunya durant el mes de setembre. Destaca l’increment del 39,6% de les vendes a l’Índia i del 49% a Corea del Sud, mentre que les exportacions al Japó van caure un 11,3%.