Brussel·les avala l’eliminació dels peatges i desbloqueja 93.500 milions

La Comissió Europea ha aprovat aquest dilluns la revisió del pla de recuperació d’Espanya que elimina el pla per a introduir peatges a les autopistes. Aquest fet permet la mobilització de 93.500 milions d’euros addicionals per al fons de recuperació. Del total, 7.700 milions seran en transferències i 83.200 milions d’euros en préstecs, als quals s’uniran uns 2.600 milions del nou mecanisme per a finançar la transició verda RepowerEU. Alhora, aquesta nova partida se sumarà als 37.036 milions d’euros que l’estat ja ha rebut i obre també la porta a la sol·licitud de manera “imminent” del quart pagament dels NextGenerationEU per valor de 10.000 milions d’euros.

L’estat podrà rebre els primers 1.400 milions d’euros com a prefinançament, el que suposa un 20% del total de la suma prevista per a inversions. Tot plegat, però no es donarà fins que els 27 donin el seu vistiplau en un màxim de quatre setmanes a la decisió presentada aquest dilluns per Brussel·les.

Que inclou el pla?

Aquest nou pla aprovat per la Comissió Europea inclou la simplificació dels procediments de concessió de permisos per a la producció d’energies renovables i per a les infraestructures de la xarxa elèctrica. Alhora, també incorpora noves inversions en energia renovable i transició ecològica, com ara un sistema de suport a la producció i adopció d’hidrogen renovable o un sistema de subvencions per a donar suport a la cadena de valor de l’energia renovable i l’emmagatzematge d’energia.

Tot i això, la revisió de Brussel·les modifica 52 mesures del pla original elaborat pel govern espanyol, ja que han considerat que hi ha “circumstàncies objectives” com les pertorbacions en la cadena de subministrament, la guerra a Ucraïna i l’impacte durador de la covid; la falta de demanda i l’augment dels preus a causa de l’elevada inflació o les dificultats jurídiques o tècniques inesperades han portat a modificar alguns elements o a retardar l’aplicació.

Eliminació dels peatges

Entre aquestes modificacions destaca l’eliminació del pla per a introduir el pagament de peatges a les autopistes a partir de 2024. Això s’ha substituït per a impulsar el transport ferroviari que resultarà en la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, per la qual cosa Brussel·les considera que “manté el nivell d’ambició” de l’anterior mesura i aborda les recomanacions específiques per a Espanya en aquest àmbit.

Fonts comunitàries han explicat que el que “va convèncer” a la Comissió per a acceptar la substitució va ser que el sistema revisat de comerç de drets d’emissió inclou ja el transport per carretera i els habitatges, per la qual cosa ja es preveu que aquests sectors paguin per les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Concorde a l’avaluació de l’Executiu comunitari, els acords descrits per les autoritats en el pla modificat i els compromisos connexos del pla inicial, així com els acords ampliats relatius a l’ús d’instruments financers, justifiquen una qualificació la màxima qualificació per a Espanya en l’aplicació del pla. Tot i això, hi ha una excepció, ja que les ‘Estimacions de costos raonables i plausibles’, que s’aplica als plans de tots els estats membres perquè Brussel·les considera “impossible” tenir una estimació ‘ex-ante’ dels costos de manera “precisa”.