La instal·lació de Sylo al DFactory Barcelona, l’ecosistema d’indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, respon al seu compromís amb la innovació, la col·laboració i la transformació digital per impulsar aliances i projectes pioners d’externalització. Per aconseguir-ho, la consultora fa una anàlisi real de com treballa cada empresa: com circula la informació, quins processos són manuals, on es perden dades, quins departaments no estan connectats i quines decisions es prenen sense una visió completa.
A partir d’aquí, Sylo dissenya solucions digitals adaptades a cada necessitat de l’empresa per guanyar eficiència, competitivitat i innovació amb una metodologia pròpia i un enfocament pràctic. Segons ha explicat el director d’estratègia corporativa de Sylo, Jesús Ordás, “l’important és que l’empresa deixi de dependre d’informació dispersa, correus, Excels o decisions aïllades, i pugui treballar amb dades sincronitzades, processos traçables i alertes que ajudin a anticipar-se als problemes”. Al final, ha dit, “la nostra tecnologia té sentit quan aporta valor real a l’empresa: més ordre, més control, menys incertesa i una organització molt més àgil i flexible per a adaptar-se al que necessita el mercat”.
Aconseguir la transformació real de l’empresa
La metodologia de treball de Sylo consisteix en el fet que els equips de treball i R+D dissenyen solucions digitals que permeten ordenar processos, automatitzar tasques, integrar informació, crear quadres de comandament i connectar àrees clau com ara operacions, finances, persones, clients, proveïdors i direcció. L’objectiu és aconseguir de manera efectiva la transformació integral de l’empresa.
En aquest sentit, el director d’estratègia corporativa de Sylo, Jesús Ordás, ha assegurat que “no es tracta només d’implantar programari, sinó d’utilitzar-ho com una eina real de transformació i gestió. Sabem que una reorganització interna no és fàcil i exigeix molta resiliència, perquè afecta hàbits, equips i maneres de treballar”.
Per això, ha afegit, “el nostre objectiu és aportar valor real: acompanyar a l’empresa amb tecnologia útil, criteri operatiu i solucions flexibles que li permetin guanyar ordre, control i capacitat d’execució”.
Compromís amb la innovació i la col·laboració al DFactory
La presència de Sylo al DFactory Barcelona permet a la consultora impulsar aliances i projectes pioners d’externalització, combinant talent i tecnologia per respondre als reptes actuals i futurs de la indústria. Ordás ha explicat que van decidir instal·lar-se al DFactory Barcelona “perquè no buscàvem només una oficina, sinó un entorn que ens ajudés a créixer, a relacionar-nos amb companyies innovadores i a estar prop de projectes on la tecnologia s’aplica de veritat al món empresarial”.
Des de Sylo valoren també el treball que fa l’equip de DFactory. “Hi ha unes instal·lacions excel·lents“, ha explicat el director d’estratègia corporativa, “però sobretot hi ha persones que cuiden l’ecosistema, que faciliten connexions, que generen oportunitats i que fan que les empreses que som allí ens sentim acompanyades”.
Al final, ha dit Jesús Ordás, per a Sylo “DFactory no és només un lloc on estar; és un entorn que ens impulsa a ser millors. Ens ajuda a sentir-nos útils, a col·laborar, a crear solucions amb més sentit i a formar part d’una comunitat que creu en la innovació aplicada, en la tecnologia amb propòsit i en la generació de valor real per a les empreses”.
20 anys d’experiència en el sector
Amb un equip format per més de 40 professionals en actiu, Sylo ofereix als clients una combinació de coneixement i capacitat operativa per a afrontar reptes de les empreses. La consultora abasta àrees com a logística, retail, automoció, indústria i serveis i treballa tenint en compte una visió global del mercat, identificant millors pràctiques i aplicant-les de forma adaptada per a maximitzar la competitivitat de cada client.
Sylo ofereix una metodologia pròpia orientada a resultats amb mesurament constant de resultats, que combina eines digitals i un acompanyament pròxim per a l’optimització de processos, reducció de costos, potenciant el talent intern de les organitzacions.