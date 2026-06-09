La instalación de Sylo en DFactory Barcelona, el ecosistema de industria 4.0 de referencia internacional impulsado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, responde a su compromiso con la innovación, la colaboración y la transformación digital para impulsar alianzas y proyectos pioneros de externalización. Para lograrlo, la consultora realiza un análisis real de cómo trabaja cada empresa: cómo circula la información, qué procesos son manuales, dónde se pierden datos, qué departamentos no están conectados y qué decisiones se toman sin una visión completa.

A partir de aquí, Sylo diseña soluciones digitales adaptadas a cada necesidad de la empresa para ganar eficiencia, competitividad e innovación con una metodología propia y un enfoque práctico. Según ha explicado el director de estrategia corporativa de Sylo, Jesús Ordás, «lo importante es que la empresa deje de depender de información dispersa, correos, Excels o decisiones aisladas, y pueda trabajar con datos sincronizados, procesos trazables y alertas que ayuden a anticiparse a los problemas». Al final, ha dicho, «nuestra tecnología tiene sentido cuando aporta valor real a la empresa: más orden, más control, menos incertidumbre y una organización mucho más ágil y flexible para adaptarse a lo que necesita el mercado».

Lograr la transformación real de la empresa

La metodología de trabajo de Sylo consiste en que los equipos de trabajo y I+D diseñen soluciones digitales que permitan ordenar procesos, automatizar tareas, integrar información, crear cuadros de mando y conectar áreas clave como operaciones, finanzas, personas, clientes, proveedores y dirección. El objetivo es lograr de manera efectiva la transformación integral de la empresa.

En este sentido, el director de estrategia corporativa de Sylo, Jesús Ordás, ha asegurado que «no se trata solo de implantar software, sino de usarlo como una herramienta real de transformación y gestión. Sabemos que una reorganización interna no es fácil y exige mucha resiliencia, porque afecta hábitos, equipos y maneras de trabajar».

Por eso, ha añadido, «nuestro objetivo es aportar valor real: acompañar a la empresa con tecnología útil, criterio operativo y soluciones flexibles que le permitan ganar orden, control y capacidad de ejecución».

El DFactory, centro de innovación del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

Compromiso con la innovación y la colaboración en el DFactory

La presencia de Sylo en DFactory Barcelona permite a la consultora impulsar alianzas y proyectos pioneros de externalización, combinando talento y tecnología para responder a los retos actuales y futuros de la industria. Ordás ha explicado que decidieron instalarse en DFactory Barcelona «porque no buscábamos solo una oficina, sino un entorno que nos ayudara a crecer, a relacionarnos con compañías innovadoras y a estar cerca de proyectos donde la tecnología se aplica realmente al mundo empresarial».

Desde Sylo valoran también el trabajo que realiza el equipo de DFactory. «Hay unas instalaciones excelentes«, ha explicado el director de estrategia corporativa, «pero sobre todo hay personas que cuidan el ecosistema, que facilitan conexiones, que generan oportunidades y que hacen que las empresas que estamos allí nos sintamos acompañadas».

Al final, ha dicho Jesús Ordás, para Sylo «DFactory no es solo un lugar donde estar; es un entorno que nos impulsa a ser mejores. Nos ayuda a sentirnos útiles, a colaborar, a crear soluciones con más sentido y a formar parte de una comunidad que cree en la innovación aplicada, en la tecnología con propósito y en la generación de valor real para las empresas».

20 años de experiencia en el sector

Con un equipo formado por más de 40 profesionales en activo, Sylo ofrece a los clientes una combinación de conocimiento y capacidad operativa para afrontar retos de las empresas. La consultora abarca áreas como logística, retail, automoción, industria y servicios y trabaja teniendo en cuenta una visión global del mercado, identificando mejores prácticas y aplicándolas de forma adaptada para maximizar la competitividad de cada cliente.

Sylo ofrece una metodología propia orientada a resultados con medición constante de resultados, que combina herramientas digitales y un acompañamiento cercano para la optimización de procesos, reducción de costos, potenciando el talento interno de las organizaciones.