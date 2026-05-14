Siemens és una de les grans companyies que desenvolupa tecnologia per transformar la indústria i els mercats instal·lades al DFactory Barcelona. A l’espai del Digital Experience Center (DeX) es pot veure com interactuen, tant en el pla físic com en el digital, tecnologies com els vehicles autònoms, l’automatització industrial o el programari de gestió, sempre amb un enfocament molt pròxim a les necessitats de les empreses.
El gegant tecnològic entoma el repte d’adaptar-se a un entorn cada vegada més canviant, i en aquesta línia el technical account manager flexible production de Siemens a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, Sergio Otero, afirma que “les empreses necessiten ser més flexibles, més eficients i resilients, i això exigeix incorporar noves tecnologies sense que aquest procés es converteixi en una càrrega”.
En el cas de les pimes, Otero explica que “sol existir una dificultat afegida: saber per on començar i com invertir de manera segura. Sovint necessiten solucions que els permetin avançar pas a pas, amb resultats visibles i sense assumir riscos innecessaris“.
El ‘bessó digital’ permet simular tècniques futures
Una de les tecnologies de Siemens més eficient per a les empreses és el bessó digital, una còpia digital que permet simular què passarà a l’empresa abans d’implantar qualsevol canvi tecnològic. Segons explica Sergio Otero, “és una eina molt útil perquè ajuda a anticipar problemes, detectar ineficiències i provar diferents alternatives abans d’invertir“.
En entorns com la logística o la producció, la tecnologia SIMOVE Fleetmanager, permet visualitzar recorreguts, analitzar colls d’ampolla i optimitzar l’operació amb molta més precisió. En altres paraules, diu Otero, “ajuda a prendre millors decisions i a reduir riscos en els processos de transformació”.
Un dels reptes en l’aplicació de les noves tecnologies és poder comprovar en primera persona els resultats, per això, des de la seva arribada a DFactory, Siemens ha centrat gran part de la seva activitat a convertir aquest espai en un punt de trobada entre tecnologia i indústria. L’objectiu és demostrar, amb casos reals i aplicacions concretes, com la digitalització pot ajudar a millorar processos productius i logístics i, segons explica el directiu de Siemens Sergio Otero, “el més demanden les empreses són solucions pràctiques”.
Per a la gran tecnològica Siemens, ser present al DFactory Barcelona suposa formar part d’un ecosistema d’innovació especialment valuós i genera oportunitats de col·laboració amb altres empreses tecnològiques, socis industrials i el propi entorn de la Zona Franca.
Aquesta proximitat, assegura Sergio Otero, “facilita l’intercanvi de coneixement, la identificació de noves necessitats del mercat i la possibilitat de concretar solucions amb altres actors de l’ecosistema”. A més, “reforça la visibilitat de Siemens en un entorn que s’ha convertit en una referència en indústria avançada i transformació tecnològica”, conclou Otero.