Siemens es una de las grandes compañías que desarrolla tecnología para transformar la industria y los mercados instaladas en el DFactory Barcelona. En el espacio del Digital Experience Center (DeX) se puede ver cómo interactúan, tanto en el plano físico como en el digital, tecnologías como los vehículos autónomos, la automatización industrial o el software de gestión, siempre con un enfoque muy cercano a las necesidades de las empresas.

El gigante tecnológico afronta el reto de adaptarse a un entorno cada vez más cambiante, y en esta línea el technical account manager flexible production de Siemens en Europa, Oriente Medio y África, Sergio Otero, afirma que «las empresas necesitan ser más flexibles, más eficientes y resilientes, y eso exige incorporar nuevas tecnologías sin que este proceso se convierta en una carga».

En el caso de las pymes, Otero explica que «suele existir una dificultad añadida: saber por dónde empezar y cómo invertir de manera segura. A menudo necesitan soluciones que les permitan avanzar paso a paso, con resultados visibles y sin asumir riesgos innecesarios«.

El ‘gemelo digital’ permite simular técnicas futuras

Una de las tecnologías de Siemens más eficiente para las empresas es el gemelo digital, una copia digital que permite simular qué pasará en la empresa antes de implantar cualquier cambio tecnológico. Según explica Sergio Otero, «es una herramienta muy útil porque ayuda a anticipar problemas, detectar ineficiencias y probar diferentes alternativas antes de invertir«.

En entornos como la logística o la producción, la tecnología SIMOVE Fleetmanager, permite visualizar recorridos, analizar cuellos de botella y optimizar la operación con mucha más precisión. En otras palabras, dice Otero, «ayuda a tomar mejores decisiones y a reducir riesgos en los procesos de transformación».

Uno de los retos en la aplicación de las nuevas tecnologías es poder comprobar de primera mano los resultados, por eso, desde su llegada a DFactory, Siemens ha centrado gran parte de su actividad en convertir este espacio en un punto de encuentro entre tecnología e industria. El objetivo es demostrar, con casos reales y aplicaciones concretas, cómo la digitalización puede ayudar a mejorar procesos productivos y logísticos y, según explica el directivo de Siemens Sergio Otero, «lo que más demandan las empresas son soluciones prácticas».

Imagen del technical account manager flexible production de Siemens en Europa, Oriente Medio y África, Sergio Otero / Cedida

Para la gran tecnológica Siemens, estar presente en el DFactory Barcelona supone formar parte de un ecosistema de innovación especialmente valioso y genera oportunidades de colaboración con otras empresas tecnológicas, socios industriales y el propio entorno de la Zona Franca.

Esta proximidad, asegura Sergio Otero, «facilita el intercambio de conocimiento, la identificación de nuevas necesidades del mercado y la posibilidad de concretar soluciones con otros actores del ecosistema». Además, «refuerza la visibilidad de Siemens en un entorno que se ha convertido en una referencia en industria avanzada y transformación tecnológica», concluye Otero.