Sateliot inaugura el primer centre europeu per desenvolupar satèl·lits 5G
Emma Monrós Rosell
10/11/2025 13:48

L’operador català de telecomunicacions Sateliot ha inaugurat a Barcelona el primer centre europeu de desenvolupament de satèl·lits 5G. Des de la companyia estan desenvolupant una nova generació de satèl·lits més grans i amb més capacitat, el que han descrit com “una torre de 5G a l’espai”.

Aquest dilluns l’empresa ha inaugurat la seva nova seu a la capital catalana, que ha comptat amb la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha felicitat la companyia per treballar en una tecnologia “al servei del bé comú” que “millora el nostre nivell de vida”.

Amb el desenvolupament d’aquests nous satèl·lits seran capaços de connectar dispositius IoT (internet of things), així com telèfons mòbils amb serveis de dades, veu i vídeo. Aquests nous satèl·lits de Sateliot, de prop de quatre metres de longitud i 150 quilos de pes, suposaran un salt qualitatiu en capacitat i rendiment gràcies a la major potència operativa de la seva càrrega útil.

La seu de Sateliot, a Barcelona, amb una rèplica d’un dels satèl·lits de nova generació de la companyia / ACN

Des de Sateliot apunten que al setembre van connectar per primera vegada un satèl·lit d’òrbita baixa amb un dispositiu IoT, una fita que ha destacat el CEO i cofundador de la companyia, Jaume Sanpera, ja que no s’havia aconseguit abans. De fet, Sateliot encara no ha començat a comercialitzar el servei de connexió amb internet via satel·litària, però ja té 734 contractes per connectar 10 milions de dispositius ubicats en zones rurals, aïllades o urbanes però sense bona connectivitat.

5 nous satèl·lits per començar a oferir connexió 5G

Sateliot té actualment 5 satèl·lits petits en òrbita anomenats ‘Enxaneta’, amb els quals ha estat duent proves; i preveu enlairar 5 nous satèl·lits d’aquest tipus per començar a oferir el servei a clients de IoT de tot el món.

A partir del 2027, serà el torn del nou satèl·lit ‘Tritó’, 16 vegades més gran que els actuals i que a diferència d’aquests també permetrà connectar terminals mòbils. Una fita que es considera “un salt quàntic” per la companyia, tal com ha expressat Sanpere en la inauguració d’aquest dilluns, ja que també permetria treballar en “mercats duals”, en l’àmbit de la seguretat.

El CEO i fundador de Sateliot, Jaume Sanpera / Mireia Comas

Objectiu d’ingressos fins al 2030

El pla de negoci de Sateliot per als pròxims cinc anys fixa com a objectiu assolir els 1.000 milions d’euros d’ingressos. En aquesta línia, el 2026 arrencarà la fase comercial amb els primers 500 clients, així com una acceleració de l’expansió a través de les operadores mòbils que integraran el roaming satel·litari.

Salvador Illa ha celebrat aquest nou pas per a la companyia, que ha assegurat que “demostra que Catalunya pot competir arreu”: “Som tant potents com els altres”, ha afegit. En la visita d’aquest dilluns ha subratllat que la Unió Europea ha de “reduir les dependències” en termes geopolítics alhora que genera “interdependències” amb projectes tecnològics punters, com aquest. Per últim, Illa ha recordat “l’estratègia pròpia” de Catalunya a l’espai presentada a l’octubre, on es va anunciar la previsió d’invertir fins a 150 milions per impulsar aquest sector.

