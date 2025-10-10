La Generalitat preveu invertir fins a 150 milions d’euros fins al 2030 per impulsar la indústria de l’espai a Catalunya per fer créixer més ràpidament un “sector disruptiu”, ha explicat Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, en la presentació de l’Estratègia Catalunya Espai 2030. Amb aquest nou full de ruta el Govern vol potenciar el desenvolupament del sector en els pròxims cinc anys, i situar el país com a referent de l’economia de l’espai.
“El sector espacial ja és una realitat i hem de fer que creixi més i millor, no ho pot fer a una velocitat normal perquè el món evoluciona amb més agilitat”, ha subratllat Sàmper.
La inversió inicial del Govern és de 40 milions d’euros, obtinguts d’un fons de capital públic, que es sumen als 7,5 milions del pressupost per dur a terme les primeres actuacions el 2026. Aquest fons serà gestionat per Avança, l’organisme del Departament d’Empresa i Treball encarregat d’impulsar l’ecosistema empresarial català.
L’estratègia preveu vuit missions satel·litàries
Aquesta nova estratègia del govern de la Generalitat s’estructura en cinc eixos perquè el sector sigui “clau” en la reindustrialització de Catalunya. Aquestes accions se centraran a disposar de més empreses innovadores, més talent qualificat, més aliances amb altres sectors tractors, una presència internacional reforçada i projectar Catalunya com a referent del sector espacial.
En aquesta estratègia també es preveuen vuit missions satel·litàries fins al 2030 per treballar cap a la sobirania europea en comunicacions espacials. Aquestes missions s’estructuraran en dos àmbits que consistiran en l’observació de la Terra, per donar resposta a situacions de sequera, inundacions o altres situacions d’emergència; així com treballar en les comunicacions per arribar a zones remotes i fer front a situacions com una apagada.
En la presentació d’aquest divendres, la secretaria de Polítiques Digitals, Maria Galindo, ha destacat la voluntat que les empreses del sector puguin “créixer i accedir al mercat des de Catalunya”. “Estem generant molt talent, però cal generar oportunitats i fomentar projectes des de les administracions per retenir-lo”, ha afegit.