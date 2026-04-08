Regulació i polítiques públiques per al futur: la UB forma els experts que definiran les regles dels serveis públics

En un context marcat per la transició energètica, la digitalització i la gestió responsable dels recursos naturals, la millora en la prestació dels serveis públics i l’avaluació quantitativa de les polítiques públiques és més decisiva que mai. El Màster en Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics de la Universitat de Barcelona, amb més de 25 anys d’experiència, s’ha consolidat com una formació de referència per a professionals que volen entendre i intervenir en els mecanismes que garanteixen el bon funcionament dels serveis essencials.
Una formació adaptada als reptes reguladors actuals
Amb continguts actualitzats i una mirada crítica, el màster ofereix les eines necessàries per interpretar i resoldre els reptes que afecten sectors estratègics amb un pla d’estudis dissenyat per respondre a les transformacions profundes dels serveis públics. L’estudiantat treballa qüestions com:
- Regulació de l’energia, el medi ambient i les polítiques climàtiques
- Mercats digitals, telecomunicacions i intel·ligència artificial
- Gestió de l’aigua i recursos naturals
- Infraestructures i mobilitat
- Foment i defensa de la competència en activitats d’interès general liberalitzades
- Avaluació quantitativa dels efectes de les polítiques públiques
Amb una metodologia basada en l’anàlisi de casos pràctics, el programa combina teoria econòmica, marcs jurídics i eines quantitatives per comprendre com es regulen els serveis que estructuren la vida col·lectiva. El resultat és una formació sòlida i aplicada, directament connectada amb els reptes reals del sector públic i privat.
Docents experts i connexió amb el món regulador
El professorat està format per acadèmics i professionals especialitzats en economia pública, regulació i competència, molts d’ells amb trajectòries en recerca aplicada en l’avaluació empírica dels impactes de les polítiques públiques. Les classes combinen la reflexió conceptual amb eines quantitatives i exercicis pràctics, facilitant que l’alumnat adquireixi una mirada crítica i, alhora, operativa.
Aquesta aproximació basada en l’evidència permet que els estudiants aprenguin a analitzar l’impacte de les regulacions, comparar models internacionals i dissenyar polítiques que garanteixin l’eficiència, la competència i la qualitat en la prestació dels serveis públics.
A més, un dels valors afegits del programa és el seu vincle amb institucions reguladores de primer nivell. El màster manté un conveni de col·laboració amb la CNMC i amb l’ACCO, que es tradueix en workshops, visites guiades i sessions amb responsables i tècnics d’aquestes autoritats de regulació i defensa de la competència per protegir l’interès públic. Aquest contacte directe amb la regulació de serveis essencials i de la política de competència real permet entendre de prop com es dissenyen i s’apliquen les polítiques públiques que afecten empreses, administracions i ciutadania. A més el Màster convida anualment a experts de la Comissió Europea (DG COMP), i d’altres autoritats i empreses que supervisen i presten serveis essencials.
Sortides professionals amb impacte públic i privat
Els titulats del programa accedeixen a un ampli ventall d’oportunitats laborals:
- Autoritas reguladores i de competència
- Administració pública i organismes internacionals
- Empreses energètiques, operadores de telecomunicacions i companyies de mobilitat
- Consultoria econòmica i reguladora
- Centres de recerca i d’anàlisi de polítiques públiques
- Empreses de serveis d’interès general
És una formació especialment valuosa per a perfils que busquen una trajectòria en la presa de decisions, la gestió estratègica o l’assessorament regulador en sectors clau.
