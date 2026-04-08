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Regulación y políticas públicas para el futuro: la UB forma a los expertos que definirán las reglas de los servicios públicos
Redacció
08/04/2026 16:24

En un contexto marcado por la transición energética, la digitalización y la gestión responsable de los recursos naturales, la mejora en la prestación de los servicios públicos y la evaluación cuantitativa de las políticas públicas es más decisiva que nunca. El Máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, con más de 25 años de experiencia, se ha consolidado como una formación de referencia para profesionales que desean entender e intervenir en los mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de los servicios esenciales.

El máster ya tiene el proceso de preinscripción abierto, a través de su página web: Máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos. Además, se ofrece una sesión informativa en línea del máster, el próximo 20 de abril, a las 16:30 horas. Los interesados pueden registrarse aquí.

Una formación adaptada a los retos reguladores actuales

Con contenidos actualizados y una mirada crítica, el máster ofrece las herramientas necesarias para interpretar y resolver los retos que afectan a sectores estratégicos con un plan de estudios diseñado para responder a las transformaciones profundas de los servicios públicos. El alumnado trabaja cuestiones como:

  • Regulación de la energía, el medio ambiente y las políticas climáticas
  • Mercados digitales, telecomunicaciones e inteligencia artificial
  • Gestión del agua y recursos naturales
  • Infraestructuras y movilidad
  • Fomento y defensa de la competencia en actividades de interés general liberalizadas
  • Evaluación cuantitativa de los efectos de las políticas públicas

Con una metodología basada en el análisis de casos prácticos, el programa combina teoría económica, marcos jurídicos y herramientas cuantitativas para comprender cómo se regulan los servicios que estructuran la vida colectiva. El resultado es una formación sólida y aplicada, directamente conectada con los retos reales del sector público y privado.

Docentes expertos y conexión con el mundo regulador

El profesorado está formado por académicos y profesionales especializados en economía pública, regulación y competencia, muchos de ellos con trayectorias en investigación aplicada en la evaluación empírica de los impactos de las políticas públicas. Las clases combinan la reflexión conceptual con herramientas cuantitativas y ejercicios prácticos, facilitando que el alumnado adquiera una mirada crítica y, al mismo tiempo, operativa.

Este enfoque basado en la evidencia permite que los estudiantes aprendan a analizar el impacto de las regulaciones, comparar modelos internacionales y diseñar políticas que garanticen la eficiencia, la competencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Màster en Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics de la UB / UB
Màster en Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics de la UB / UB

Además, uno de los valores añadidos del programa es su vínculo con instituciones reguladoras de primer nivel. El máster mantiene un convenio de colaboración con la CNMC y con la ACCO, que se traduce en workshops, visitas guiadas y sesiones con responsables y técnicos de estas autoridades de regulación y defensa de la competencia para proteger el interés público. Este contacto directo con la regulación de servicios esenciales y de la política de competencia real permite entender de cerca cómo se diseñan y se aplican las políticas públicas que afectan a empresas, administraciones y ciudadanía. Además, el Máster invita anualmente a expertos de la Comisión Europea (DG COMP), y de otras autoridades y empresas que supervisan y prestan servicios esenciales.

Salidas profesionales con impacto público y privado

Los titulados del programa acceden a un amplio abanico de oportunidades laborales:

  • Autoridades reguladoras y de competencia
  • Administración pública y organismos internacionales
  • Empresas energéticas, operadores de telecomunicaciones y compañías de movilidad
  • Consultoría económica y reguladora
  • Centros de investigación y de análisis de políticas públicas
  • Empresas de servicios de interés general

Es una formación especialmente valiosa para perfiles que buscan una trayectoria en la toma de decisiones, la gestión estratégica o el asesoramiento regulador en sectores clave.

Preinscripciones abiertas

Con un número de plazas limitado, el máster realiza un proceso de admisión que comienza por la preinscripción. Todos los detalles y el acceso a la preinscripción se puede hacer desde la web Máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos

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