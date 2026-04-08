Regulación y políticas públicas para el futuro: la UB forma a los expertos que definirán las reglas de los servicios públicos

En un contexto marcado por la transición energética, la digitalización y la gestión responsable de los recursos naturales, la mejora en la prestación de los servicios públicos y la evaluación cuantitativa de las políticas públicas es más decisiva que nunca. El Máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, con más de 25 años de experiencia, se ha consolidado como una formación de referencia para profesionales que desean entender e intervenir en los mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de los servicios esenciales.

El máster ya tiene el proceso de preinscripción abierto, a través de su página web: Máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos. Además, se ofrece una sesión informativa en línea del máster, el próximo 20 de abril, a las 16:30 horas. Los interesados pueden registrarse aquí.

Una formación adaptada a los retos reguladores actuales

Con contenidos actualizados y una mirada crítica, el máster ofrece las herramientas necesarias para interpretar y resolver los retos que afectan a sectores estratégicos con un plan de estudios diseñado para responder a las transformaciones profundas de los servicios públicos. El alumnado trabaja cuestiones como:

Regulación de la energía, el medio ambiente y las políticas climáticas

Mercados digitales, telecomunicaciones e inteligencia artificial

Gestión del agua y recursos naturales

Infraestructuras y movilidad

Fomento y defensa de la competencia en actividades de interés general liberalizadas

Evaluación cuantitativa de los efectos de las políticas públicas

Con una metodología basada en el análisis de casos prácticos, el programa combina teoría económica, marcos jurídicos y herramientas cuantitativas para comprender cómo se regulan los servicios que estructuran la vida colectiva. El resultado es una formación sólida y aplicada, directamente conectada con los retos reales del sector público y privado.

Docentes expertos y conexión con el mundo regulador

El profesorado está formado por académicos y profesionales especializados en economía pública, regulación y competencia, muchos de ellos con trayectorias en investigación aplicada en la evaluación empírica de los impactos de las políticas públicas. Las clases combinan la reflexión conceptual con herramientas cuantitativas y ejercicios prácticos, facilitando que el alumnado adquiera una mirada crítica y, al mismo tiempo, operativa.

Este enfoque basado en la evidencia permite que los estudiantes aprendan a analizar el impacto de las regulaciones, comparar modelos internacionales y diseñar políticas que garanticen la eficiencia, la competencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Màster en Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics de la UB / UB

Además, uno de los valores añadidos del programa es su vínculo con instituciones reguladoras de primer nivel. El máster mantiene un convenio de colaboración con la CNMC y con la ACCO, que se traduce en workshops, visitas guiadas y sesiones con responsables y técnicos de estas autoridades de regulación y defensa de la competencia para proteger el interés público. Este contacto directo con la regulación de servicios esenciales y de la política de competencia real permite entender de cerca cómo se diseñan y se aplican las políticas públicas que afectan a empresas, administraciones y ciudadanía. Además, el Máster invita anualmente a expertos de la Comisión Europea (DG COMP), y de otras autoridades y empresas que supervisan y prestan servicios esenciales.

Salidas profesionales con impacto público y privado

Los titulados del programa acceden a un amplio abanico de oportunidades laborales:

Autoridades reguladoras y de competencia

Administración pública y organismos internacionales

Empresas energéticas, operadores de telecomunicaciones y compañías de movilidad

Consultoría económica y reguladora

Centros de investigación y de análisis de políticas públicas

Empresas de servicios de interés general

Es una formación especialmente valiosa para perfiles que buscan una trayectoria en la toma de decisiones, la gestión estratégica o el asesoramiento regulador en sectores clave.

Preinscripciones abiertas

Con un número de plazas limitado, el máster realiza un proceso de admisión que comienza por la preinscripción. Todos los detalles y el acceso a la preinscripción se puede hacer desde la web Máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos.