La transformació digital a Catalunya continua avançant en alineació amb els objectius europeus de la Dècada Digital 2030, segons apunta l’Informe sobre l’estat de la Dècada Digital a Catalunya 2025 elaborat pel Cercle Tecnològic. Segons aquest informe, Catalunya compta amb un grau de digitalització superior a la mitjana de la Unió Europea en 26 de 31 indicadors de l’estudi, el que posiciona el país com una de les regions amb més potencial per liderar la transformació digital del continent.
Més concretament, l’informe analitza quatre grans àmbits tecnològics: les habilitats digitals, les infraestructures digitals, la digitalització de les empreses i la digitalització dels serveis públics. Dintre d’aquests grans àmbits, el Cercle Tecnològic apunta que la societat catalana presenta un grau de maduresa digital destacat, ja que el 71,7% de la ciutadania disposa de competències digitals bàsiques, superior al 55,6% de la mitjana europea. Aquest indicador ha crescut un 6,8% respecte al 2021, i es troba cada cop més a prop del 80% fixat per al 2030. A més, el 43,8% de la població catalana acredita competències digitals avançades, per sobre de la mitjana europea i estatal, del 27,3% i 38,6% respectivament.
Digitalització en treballadors i pimes
En aquest sentit, el teixit professional és el que més marca i consolida aquesta tendència. Des del Cercle Tecnològic apunten que els especialistes TIC representen el 5,3% del conjunt de les persones ocupades a Catalunya l’any 2024, el que suposa un augment del 10,4% respecte a l’any anterior. A més, cada cop més empreses ofereixen formació digital al seu equip, concretament un 6% més entre 2022 i 2024.
En l’àmbit empresarial, el 83,2% de les pimes catalanes disposen d’un nivell bàsic d’intensitat digital, superant el 74,2% de la mitjana estatal. A més, l’adopció de tecnologies manté una tendència ascendent: el 45,1% de les empreses utilitza analítica de dades, el 42,9% serveis al núvol i el 13,1% ja incorpora solucions d’intel·ligència artificial.
Per altra banda, l’informe del Cercle Tecnològic també assenyala l’avenç en infraestructures per a la connectivitat de Catalunya, assenyalant l’alt nivell de les instal·lacions de fibra òptica i la cobertura 5G. Paral·lelament, l’adopció d’Internet a les llars és del 98%, un 0,6% més que l’any 2023, i situa Catalunya com una de les regions líders a escala europea, només per darrere dels Països Baixos i Luxemburg.
Per últim, l’informe també assenyala que els serveis públics digitals a Catalunya mantenen una bona trajectòria, ja que han incrementat un 3,4% respecte a l’any anterior, mentre els serveis públics digitals per a les empreses han disminuït un 1,3% envers el 2023.